Светлините трептят, ритъмът се надига, а пулсиращото електронно пътешествие продължава и през август. Арена София (Столичен колодрум) се превръща в сцена на необикновено музикално събитие с участието на култовия дует Orbital – братята Phil и Paul Hartnoll.

На 21 август 2025 г. дуото ще донесе широкия си каталог от амбициозна, но достъпна електронна музика, която размива границите между жанровете, енергизира публиката и я пренася в друго измерение. След десетилетия иновации, признати албуми и легендарни фестивални участия, Orbital пристига в България по покана на Fest Team, за да представи своето ново шоу. Билетите ще бъдат в продажба от днес, 16 април, в мрежата на ticketstation.bg.

Orbital издигат електронната музика до форма на високо изкуство. Съчетавайки елементи от ембиънт, пънк, техно и саундтраци за филми, братята Hartnoll се превръщат в едни от най-големите имена на денс сцената, като напълно преобръщат представата за електронната музика на живо и успяват да привлекат множество рок фенове към безграничните удоволствия на електронния звук.

От знаменитото им участие на Glastonbury '94, често определяно като едно от най-великите концерти в историята, до последните им проекти, Orbital винаги намират нов начин да звучат актуално и провокативно. С класики като "Chime" и "Halcyon On and On" и албуми като Monsters Exist и 30 Something, дуото продължава да бъде в сърцето на британската електронна сцена, като през 2012 година дори изпълняват на параолимпийските игри в Лондон заедно със Стивън Хокинг.

След кратки периоди на прекъсване и завръщания, през 2023 година Orbital издават своя юбилеен десети студиен албум Optical Delusion – мрачен, интензивен и концептуален поглед върху съвременното общество, оглавен от експлозивния им сингъл “Dirty Rat”, специално създаден заедно със Sleaford Mods.

Парчето получи широка подкрепа от BBC Radio 6 Music и отбеляза поредното доказателство, че групата е в постоянен диалог с настоящето.

Най-големите фенове на електронната сцена ще имат повод за двоен празник – на следващата вечер, 22 август, на същото място, Martin Garrix ще оглави своя първи лайв в София. Петкратният #1 DJ в света пристига с шоу от световното си турне, част от което са локации като Лас Вегас, Лондон и Южна Америка.

Два месеца преди това самият Jеan-Michel Jarre - още един пионер на електронната музика и автор на едни от най-грандиозните концерти в цял свят – ще пренесе своето аудиовизуално шоу в България. Космическо преживяване – звук, светлина и технология се сливат в едно в концертите на Jarre, Orbital и Garrix като част от серията от култови електронни събития на Fest Team, които утвърждават София като гореща точка на световната електронна сцена.

Билетите за събитието са вече достъпни в мрежата на Ticket Station с цени започващи от 44 лв.

