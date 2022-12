Наградите "Оскар" за 2023 г. ще бъдат излъчени на живо за зрителите по целия свят на 12 март, а Джими Кимъл се завръща за трети път като водещ. Организаторите на "Оскарите" вероятно се надяват, че участието на Кимъл в предстоящата церемония ще бъде по-малко противоречиво от това на миналогодишния водещ Крис Рок, който беше ударен от Уил Смит, предава "The Week".

Ето какви са първите прогнози за най-важните категории на престижното отличие.

Най-добър филм

"Семейство Фейбълман“ грабна наградата на публиката на тазгодишния филмов фестивал в Торонто, което "моментално го изстреля на върха в надпреварата за Оскарите", пише кинокритикът Карин Джеймс за Би Би Си. "Измислената версия" на детството и юношеството на Стивън Спилбърг е "сред най-истинските и емоционално честни филми".

Бенджамин Лий, редактор в "Guardian US", се съгласява, че полуавтобиографичният филм е "най-близкият до фаворит в момента", докато теориите за "потенциалните победители и губещи започват да се оформят".

Не всички вярват, че наградата ще отиде при Спилбърг, който не е печелил за най-добър филм от "Списъкът на Шиндлер" през 1993 г.

Джордан Руими от "World of Reel" смята, че комедията „Everything Everywhere All At Once“ "ще получи номинация за най-добър филм". Руими никога не е виждал толкова много актьори/режисьори, които да се възхищават на един филм. „Това е първото, което със сигурност гарантира, че филмът ще присъства на Оскарите", твърди той.

Експертът в областта на шоубизнеса Рей Ричмънд сочи друг потенциален победител. Ако феминистката приказка "Women Talking" на продуцента Франсис Макдорманд "вземе статуетката за най-добър филм", заяви Ричмънд в предаването "Gold Derby", тя ще стане едва втората жена, спечелила поне две награди "Оскар" в категорията.

Най-добър актьор

Надпреварата за най-добър актьор "се оформя като година, пълна с възможни номинации за Оскар за първи път", заяви "IndieWire".

Според сайта Колин Фарел "води в групата" за участието си в "Баншите от Инишерин“, комедия на Мартин Макдона. След него е Брендън Фрейзър, който получи много похвали за ролята си в „Кит“ – историята на учител по английски език, който се опитва да възстанови връзката с отчуждената си дъщеря тийнейджърка.

"Това е Фрейзър срещу Фарел", съгласява се кореспондентът на "Entertainment Weekly" за наградите Дейв Каргер. Въпреки това Уил Смит е "външен претендент" за ролята си на поробен мъж, борещ се за свободата си във филма "Еманципация", допълва Каргер.

Сред другите спрягани потенциални претенденти са Остин Бътлър (Елвис), Хю Джакман (Синът) и Бил Найги (Living).

Най-добра актриса

Тазгодишната категория за най-добра актриса се смята за една от най-силните от известно време насам. Изпълненията на Кейт Бланшет в "TÁR" и Мишел Йео в „Everything Everywhere All At Once“ "не могат да бъдат по-различни едно от друго", споделя "Los Angeles Times". Но майсторството и на двете ги оставя "с равен брой гласове" на върха на списъка.

Според "Variety" Даниел Дедуайър също участва в надпреварата - за изпълнението си в "Till", както и Мишел Уилямс за "Семейство Фейбълман" и Марго Роби за "Вавилон".

Най-добра актриса в поддържаща роля

Тук надпреварата е обвита в догадки, тъй като звездите от "Women Talking" Клеър Фой и Джеси Бъкли не получиха номинации за "Златен глобус" в тази категория.

Решението на Кери Мълиган "да се насочи към поддържащата роля" за "She Said" осигурява допълнително "разтърсване", казва Каргар, докато "нарастващият шум" за "Всичко и навсякъде наведнъж" "изстрелва Джейми Лий Къртис в челната петица". Сред другите претенденти да вземат приза са Кери Кондън за "Баншите от Инишерин", следвана от Джанел Монае за "Glass Onion": A Knives Out Mystery и Нина Хос (TÁR).

Най-добър актьор в поддържаща роля

Трой Коцур влезе в историята като първия глух актьор, спечелил награда за най-добра поддържаща мъжка роля на Оскарите през 2022 г., за филма "CODA".

"Los Angeles Times" прогнозира, че този път призът ще отиде при Брендън Глийсън за "Баншите от Инишерин“, "който лесно може да получи няколко актьорски номинации", допълва вестникът. Ке Хюй Куан е "твърдо на второ място" за "многостранното си, симпатично изпълнение" като съпруг на героинята на Йео в „Everything Everywhere All At Once“.

"IndieWire" сочи още един "скрит" претендент за наградата: Брайън Тайри Хенри, който е "отличникът" в "Causeway". Другите прогнози на сайта включват Пол Дано и Джъд Хърш за поддържащите им роли във "The Fabelmans", съобщава БГНЕС.