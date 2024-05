Тази година България не участва на Евровизия, но в Малмьо, Швеция, имаше българска делегация. Тя бе съставена от артисти на музикалния лейбъл East Art: певицата Мила Роберт, един от най-добрите ни гласове Тино, изгряващата звезда MONA, дебютиращият певец Мишел и младата Лидия Ганева, която ни е представяла на Детската Евровизия 2016.

„Българското участие на Евровизия тази година. Българският продуцент Kay Be (Константин Бешков) е част от създателите на песента на Марина Сати и не знам защо никой не говори за това. ITS SO GOOD“ – обяви Мила Роберт, която бе участник в "Dancing Stars".

Бляскавият финал на танцовото шоу е на 14 май. Можете да го гледате по bTV.

Изпълнението на гръцката певица Марина Сати, която завърши на 11-то място, можете да видите тук: