Себастиан Стан ще влезе в ролята на младия Доналд Тръмп във филма "Студентът" на иранския режисьор Али Аббаси. Актьорският състав включва още носителят на награда „Еми“ за ролята си в "Наследство" Джеръми Стронг като Рой Кон и актрисата от "Борат 2" и "Bodies, Bodies, Bodies" Мария Бакалова като Ивана Тръмп.

"Студентът" е изследване на властта и амбицията, което се развива в свят на корупция и измама, съобщава още "Варайъти". Това е история за ментор и протеже, която очертава произхода на една американска династия. Изпълнена с по-големи от живота герои, тя разкрива моралната и човешката цена на една култура, определяна от победители и губещи."

Снимка: Getty Images

Гейбриъл Шърман, автор на "The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News - and Divided a Country", ще напише сценария на филма за Тръмп. Романът му вдъхновява минисериала на Showtime "The Loudest Voice", в който Ръсел Кроу изпълнява ролята на Роджър Ейлс.

Снимка: Getty Images

"Студентът" е копродукция между Даниел Бекерман от Scythia Films, Джейкъб Джерек от Profile Pictures и Рут Трейси от Taylored Films. Изпълнителни продуценти са Грант Джонсън, Гейбриъл Шърман и Ейми Баер.