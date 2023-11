На предстоящите награди "Грами" светът ще бъде женски, като SZA получи най-много шансове за златните грамофончета преди звездната музикална гала - цели девет номимации.

Поп звездите доминират във всички категории на най-престижните музикални награди, като сряд тях най-силно изпъкват имената на Виктория Моне, Тейлър Суифт, Били Айлиш, Майли Сайръс, Оливия Родриго и Лана Дел Рей.

Снимка: Getty Images

Фийби Бриджърс и супергрупата Boygenius също ще бъдат силни претенденти на събитието на 4 февруари в Лос Анджелис, където музиката от филмовия хит "Барби" почти сигурно ще спечели, според списъка с номинациите, публикуван снощи.

SZA - остроумната аребни изпълнителка, чиито многопластови разкази за романтика й спечелиха признание с дебюта й "Ctrl" през 2017 г. и я изстреляха отново на върха на класациите с "SOS" от 2022 г. - е готова да покори вечерта, като номинациите й обхващат всички категории.

Снимка: Getty Images

Фийби Бриджърс, една трета от инди рок бандата й Boygenius с Джулиън Бейкър и Луси Дакъс, спечели седем номинации, докато самата група - шест, както в основните, така и в рок категориите.

Били Айлиш има шест шанса за "Грами" благодарение на работата си по летния хит на Грета Гъруиг - филма "Барби". Саундтракът, в който участва и Дуа Липа, спечели общо 11 номинации в главните категории и в полетата за визуални медии.

Родриго, която вече има зад гърба си три награди "Грами", включително за най-добър нов изпълнител, този път получи шест номинации и ще се бори за най-големите награди на вечерта.

Снимка: Getty Images

Популярният продуцент Джак Антоноф получи шест номинации за работата си, особено с Тейлър Суифт и Лана Дел Рей - садкор кралицата, чийто албум "Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard?" ѝ донесе пет номинации.

Ако "Midnights" на Суифт спечели наградата за албум на годината, това ще бъде рекорден четвърти спечелен приз за 33-годишната изпълнителка, която вече е на върха на музикалния свят, тъй като продължава монументалното си турне "Eras". В момента тя е с равен брой гласове като носител на най-престижната награда "Грами" с Франк Синатра, Пол Саймън и Стиви Уондър.