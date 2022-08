Бритни Спиърс пусна първата си нова музика, откакто беше освободена от попечителството на баща си, който контролираше почти всеки аспект от живота ѝ.

Парчето Hold Me Closer - дует със сър Елтън Джон - се появи в стрийминг платформите вчера, отбелязвайки завръщането на Спиърс към музиката след шестгодишно прекъсване.

"Адски готино е, че пея с един от най-класическите музиканти на нашето време", каза тя преди излизането на песента.

"Донякъде съм претоварена... това е голяма работа за мен!", допълни певицата.

Песента обединява три от класическите хитове на сър Елтън - Tiny Dancer, The One и Don't Go Breaking My Heart чрез свеж летен клубен ритъм.

Бритни Спиърс и сър Елтън Джон пеят в синхрон през цялото време, като гласовете им са пропити с ехо, поради което е трудно да се прецени доколко се е променил гласът на певицата, откакто я чухме за последен път.

Въпреки това, тя се отпуска с няколко ad libs - включително характерното "baby" по средата на песента - което подсказва, че гласът ѝ е узрял и се е задълбочил през последните шест години. (Една непотвърдена теория на феновете гласи, че това е естественият регистър на Бритни и че тя е била принудена да пее с "фалшив бебешки глас" от бившите си мениджъри).

Снимка: Getty Images

В звуково отношение Hold Me Closer е направена по подобие на Cold Heart, дуета на сър Елтън Джон с Дуа Липа, който миналата година стана световен хит номер едно.

Тази формула се оказа неустоима за множество радиоформати и стрийминг плейлисти и помогна за представянето на хитовете на сър Елтън на по-младото поколение, пише още БГНЕС.

"Абсолютно съм развълнуван, че имах възможността да работя с Бритни Спиърс", казва звездата.

"Тя наистина е икона, една от най-големите поп звезди за всички времена и звучи невероятно в този запис. Обичам я много и съм възхитен от това, което създадохме заедно", каза музикантът.

Вижте повече за Бритни Спиърс в следващите видеа: