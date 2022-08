На 10 и 11 септември десет от най-добрите актуални алтернативни български банди, обединени от Projector Plus и стремежа към свобода и бунт, се събират на една сцена за REBEL REBEL Vol. 2. Билетите за събитието в "Aрена София" (Столичен Колодрум Сердика) вече се продават в мрежата на bilet.bg.

Групите, които запалват пламъка на REBEL REBEL тази година са музикантите от ALI, Bloodrush, Cut Off, Der Hunds, Expectations, Hellion Stone, Lek City Case, Me And My Devil, Saint Electrics и Soundprophet.

Вторoто издание на REBEL REBEL идва с деликатната смелост да бъдеш бунтар, но – елегантен, без поза и гръмогласност.

Десет български групи, които горят заедно с чистия дух на музиката, ще се качат на една сцена за две софийски вечери в София, за да празнуват приятелството, широкия кръгозор, смисъла да правиш това, което ти харесва без очаквания, винаги свободен.

Вижте как премина първото издание на алтернативното събитие на REBEL REBEL 2021:

Вижте повече за артистите за REBEL REBEL Vol. 2 в следващото видео:

REBEL REBEL е на 10 и 11 септември (събота и неделя) в "Арена София" (Столичен Колодрум Сердика), а билетите, на цена 20 лв. за един и 30 лв. за двата дни, вече се продават в мрежата на Bilet.bg. Хлапета до 13 години влизат без вход, но с декларация.