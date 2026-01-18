18 януари е Световният ден на снежния човек! И въпреки, че няма достатъчно сняг, за да си направите снежен човек, това е един от най-симпатичните и усмихнати неофициални празници в годината.

Но защо точно датата 18-и?  И кой решава, че любимият ни зимен герой заслужава свой собствен ден?

Магията на цифрите: Защо 18 януари?

Изборът на датата не е случаен, нито е свързан с астрономическо събитие. Причината е чисто визуална и много креативна:

  • Числото 8 наподобява тялото на снежния човек, съставено от две големи снежни топки.
  • Числото 1, поставено точно до него, прилича на неговата вярна метла или на дървена пръчка.

Така, изписана на хартия, датата 18 изглежда точно като фигурата на снежен човек с метла в ръка! Освен това, януари е месецът, в който снежната покривка е най-сигурна, а след шумните декемврийски празници всички имаме нужда от един по-лек и непринуден повод за радост.

Кой стои зад идеята?

Празникът не е обявен от ООН или държавна институция. Той е плод на вдъхновението на един истински ентусиаст – германеца Корнелиус Грец.

Грец е не просто фен на зимата, а притежател на най-големия архив за снежни хора в Европа и страстен изследовател на тяхната история и символика. Около 2010–2011 г. той започва да популяризира идеята за „граждански“ празник, който да обединява хората чрез творчество и детски спомени. Благодарение на социалните мрежи и училищата, идеята бързо прекрачва границите на Германия и става международна.

Защо Световният ден на снежния човек е толкова популярен?

Една от причините Световният ден на снежния човек да стане толкова популярен е неговата универсалност. Снежният човек:

  • Е разбираем символ във всяка точка на планетата.
  • Не е обвързан с религия, политика или идеология.
  • Свързва ни с чистото въображение и спомена за детските игри.

Дори и там, където днес няма сняг, хората отбелязват деня, като рисуват, изрязват фигурки от хартия или си приготвят сладкиши във формата на снежни човечета.

