18 януари е Световният ден на снежния човек! И въпреки, че няма достатъчно сняг, за да си направите снежен човек, това е един от най-симпатичните и усмихнати неофициални празници в годината.
Но защо точно датата 18-и? И кой решава, че любимият ни зимен герой заслужава свой собствен ден?
Магията на цифрите: Защо 18 януари?
Изборът на датата не е случаен, нито е свързан с астрономическо събитие. Причината е чисто визуална и много креативна:
- Числото 8 наподобява тялото на снежния човек, съставено от две големи снежни топки.
- Числото 1, поставено точно до него, прилича на неговата вярна метла или на дървена пръчка.
Така, изписана на хартия, датата 18 изглежда точно като фигурата на снежен човек с метла в ръка! Освен това, януари е месецът, в който снежната покривка е най-сигурна, а след шумните декемврийски празници всички имаме нужда от един по-лек и непринуден повод за радост.
Кой стои зад идеята?
Празникът не е обявен от ООН или държавна институция. Той е плод на вдъхновението на един истински ентусиаст – германеца Корнелиус Грец.
Грец е не просто фен на зимата, а притежател на най-големия архив за снежни хора в Европа и страстен изследовател на тяхната история и символика. Около 2010–2011 г. той започва да популяризира идеята за „граждански“ празник, който да обединява хората чрез творчество и детски спомени. Благодарение на социалните мрежи и училищата, идеята бързо прекрачва границите на Германия и става международна.
Защо Световният ден на снежния човек е толкова популярен?
Една от причините Световният ден на снежния човек да стане толкова популярен е неговата универсалност. Снежният човек:
- Е разбираем символ във всяка точка на планетата.
- Не е обвързан с религия, политика или идеология.
- Свързва ни с чистото въображение и спомена за детските игри.
Дори и там, където днес няма сняг, хората отбелязват деня, като рисуват, изрязват фигурки от хартия или си приготвят сладкиши във формата на снежни човечета.
