18 януари е Световният ден на снежния човек! И въпреки, че няма достатъчно сняг, за да си направите снежен човек, това е един от най-симпатичните и усмихнати неофициални празници в годината.

Но защо точно датата 18-и? И кой решава, че любимият ни зимен герой заслужава свой собствен ден?

Магията на цифрите: Защо 18 януари?

Снимка: iStock

Изборът на датата не е случаен, нито е свързан с астрономическо събитие. Причината е чисто визуална и много креативна:

Числото 8 наподобява тялото на снежния човек, съставено от две големи снежни топки.

наподобява тялото на снежния човек, съставено от две големи снежни топки. Числото 1, поставено точно до него, прилича на неговата вярна метла или на дървена пръчка.

Така, изписана на хартия, датата 18 изглежда точно като фигурата на снежен човек с метла в ръка! Освен това, януари е месецът, в който снежната покривка е най-сигурна, а след шумните декемврийски празници всички имаме нужда от един по-лек и непринуден повод за радост.

Кой стои зад идеята?

Снимка: iStock

Празникът не е обявен от ООН или държавна институция. Той е плод на вдъхновението на един истински ентусиаст – германеца Корнелиус Грец.

Грец е не просто фен на зимата, а притежател на най-големия архив за снежни хора в Европа и страстен изследовател на тяхната история и символика. Около 2010–2011 г. той започва да популяризира идеята за „граждански“ празник, който да обединява хората чрез творчество и детски спомени. Благодарение на социалните мрежи и училищата, идеята бързо прекрачва границите на Германия и става международна.

Защо Световният ден на снежния човек е толкова популярен?

Снимка: iStock

Една от причините Световният ден на снежния човек да стане толкова популярен е неговата универсалност. Снежният човек:

Е разбираем символ във всяка точка на планетата.

Не е обвързан с религия, политика или идеология.

Свързва ни с чистото въображение и спомена за детските игри.

Дори и там, където днес няма сняг, хората отбелязват деня, като рисуват, изрязват фигурки от хартия или си приготвят сладкиши във формата на снежни човечета.

Попитахме случайни минувачи по улицата кой е най-смелият човек, когото познават - вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER