Няма как да се отрече: идеите за нокти с великденска тематика са едни от най-сладките и носят много настроеие. Само един поглед към великденски маникюр със сигурност ще ви накара да се усмихнете! Ако ви предстои посещение в салона преди най-светлия християнски празник, то сте на правилното място за вдъхновение за дизайни, които улавят перфектно пролетния празник.

ТОП 12 великденски маникюра

1. Блестящо зайче

Разкрасете празника с този очарователен (но все пак нежен) великденски маникюр, който включва един брокатен нокти и сладък мотив на малко зайче на другия. (Използвайте шаблон, за да получите изчистен дизайн.)

2. Зайчета и яйца

Този празничен маникюр има всички елементи на пролетта: сладко усмихнато зайче с огромни уши, малки пастелни точки, малки цветя и цветно украсени великденски яйца.

3. Пролетни цветя

За великденски нокти, които ще издържат преди и след празника, изберете класически пролетни флорални мотиви. Този дизайн е подходящ да се направи върху бледорозова основа с наситени нюанси на червено, зелено, жълто и лилаво.

4. Красиви пастелни нокти

Ако сте любители на по-семплия стил за великденски маникюр, оцветете ноктите си в нюанси на великденски яйца - зелено, синьо, розово и жълто - не са необходими украшения!

5. Матови нокти на петна със сърца

Една забавна идея за великденски нокти, която не е твърде заешка! Малки сърчица в пастелни нюанси върху полупрозрачна бяла основа с черни точки.

6. Дизайн за яйца, но върху ноктите

Вместо да рисувате истински яйца върху ноктите си, помислете за по-абстрактна интерпретация. Например, този красив дизайн включва бонбонени ленти в небесносиньо, ментово, бледолилаво и бебешко розово със златни панделки, които разделят всеки цвят.

7. Не зайчета, а пиленца

Зайчетата получават много внимание за Великден, но не отписвайте очарователните пиленца. Този дизайн е с пъстри яйца по върховете и акцентен нокът на всяка ръка, изобразяващ синигерче.

8. Пеперуди

Пролетта не е настъпила, докато малки пеперуди не започнат да се носят във въздуха, за да намерят сладкия си нектар. Този красив дизайн е с реалистични виолетови и сини пеперуди с преливащи се детайли за нотка магия.

9. Пастелни точки

Дори и да не сте най-добрият маникюрист, вероятно можете да постигнете този сладък великденски вид. Боядисайте всеки нокът в различен пастелен цвят, идеален за Великден, след което използвайте молив или четка за маникюр, за да нанесете няколко бели точки.

10. Яйца

Друг начин да се включите към атмосферата на Великден, без да прекалявате, е да пресъздадете черупката на яйце върху ръцете си. Можете да смесвате и съчетавате цветове в зависимост от желаната визия.

11. Френски зайчета

Този сладък великденски вариант на класически френски маникюр заменя емблематичните бели връхчета със силуети на зайчета. Сгънатото ухо на животинчето прави дизайна още по-сладък.

12. Цветен мрамор

Ако харесвате по-абстрактни идеи за маникюр, изберете този. По-ярките цветове срещу приглушените тонове създават особено красив резултат.

