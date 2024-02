Влюбвали ли сте в някого само заради книгите, които обича да чете? Знайте, че не сте сами, тъй като резултатите от изследване на eHarmony сочат, че книгите върху нощното шкафче могат да имат сериозно влияние върху интимния живот.

Проучването на сайта за запознанства посочва, че отбелязването на четене на книги сред хобитата в профила за запознанства прави хората по-привлекателни в очите на срещуположния пол.

Всъщност резултатите показват, че мъжете получават 19% повече съобщения, ако са отбелязали, че обичат да четат книги - докато при жените едва 3%. Има уловка, разбира се, и тя се отнася до подбора на любимите книги.

Снимка: Лолита (1997)

Мъжете, които отбелязват "Screw It, Let’s Do It" и "Like a Virgin" на Ричард Брансън получават цели 74% повече внимание от останалите. Следвани от "Момичето с драконовата татуировка" (36%), "1984" (21%) и "Шифърът на Леонардо" (5%).