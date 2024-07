За да си съперничат по между си и да се издигнат социално - ето какво всъщност кара жените да си правят секси селфита.

В една икономически неравна среда, какъвто е съвременният свят, жените прибягват до щракането на атрактивни селфита, за да си съперничат с останалите дами и да се изкачат по социалната стълбица.

Не чувството, че са потиснати заради своя пол, а оцеляването в среда с по-голямо икомическо неравенството, е основната причина, която кара жените да си правят селфита в сексапилни пози.

Резултатите са от проучване на австралийски учени от University of New South Wales в Сидни. Изследователите са анализирали повече от 68 000 секси селфита, публикувани в популярни социални мрежи като Инстаграм и Туитър сред потребители от 113 страни по света.

В крайна сметка излиза, че "всичко опира до това как жените си съперничат и защо го правят", коментира ръководителката на изследването Кандис Блейк от университета.

Снимка: iStock

Тя допълва още, че жените са "по-склонни да инвестират време и усилия, за да публикуват в интернет секси селфита на места, където икономическото неравенство се увеличава, а не на места, където мъжете притежават повече обществена власт и неравенството между половете е по-голямо".

Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списание "Proceedings of the National Academy of Sciences".