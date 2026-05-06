Георги Гатев от "Ергенът" 5 празнува имен ден днес, на Гергьовден! Той отбеляза празника подобаващо - като зарадва своите фенове и последователи в социалните мрежи. Забавен, секси и чаровен - Гатев определено успя да спечели сърцата на зрителите, а и изглежда, интереса на повечето момичета в имението.

"Когато имения ти ден е национален празник!"

Геогри Гатев сподели забавно клипче в своя Инстаграм, в което ясно се вижда как шофира и е видимо развеселен, щастлив и в настроение за празнуване. С музиката на голямата Йорданка Христова, във видеото Гатев наистина се забавлява с умивка и танцови движения, радостен от факта, че имения му ден е точно на Гергьовден.

"Гергьовден е! Смелост и чест!" - пише той в описанието към клипа.

Чувството му за принадлежност към България и българските празници изглежда силно, а нещата, които споделя и поведението му затвърждават още повече това твърдение. Той определено е човек, който уважава традициите и обичаите.

Снимка: Филип Станчев

С участието си в предаването, Георги Гатев показва и една по-разчупена своя страна, която бързо привлича вниманието и успява да влезе под кожата на много от жените. Как го прави? Може би е смесица от харизма, тактика и опит...А може би всичко се крие в погледа на Гатев! Всичко дотук е сякаш перфектно, но дали Геогри ще успее да намери любовта в "Ергенът" 5 или ще продължи самотните дълги пътувания с хубава музика - предстои да разберем.

