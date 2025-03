На 27 март е родена световноизвестната певица Марая Кери. Тя е автор на песни и продуцент, която стана известна със своето уникално вокално обхват и хитовете си като „All I Want for Christmas Is You“. Освен успехите в музиката, тя е и икона на поп културата, като същевременно е имала многобройни лични и професионални предизвикателства, включително публични бракове и битки с медии.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Марая Кери. Ето какво очаква всяка зодия:

ОВЕН

Не допускайте агресията да премине и в отношенията с любимите ви, които не са заслужили с нищо лошото ви отношение. Ако не сте се освободили от агресивната си нагласа, по-добре се откажете от сексуалните удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Не се надявайте на среща с дългоочакваната голяма любов, ако сте изживели скорошна раздяла. Още не сте в състояние да преценявате правилно новите си познати. Сексуалните мигове ще ви доставят удоволствие.

БЛИЗНАЦИ

Отдайте се на чувствата си и не пренебрегвайте романтичните мигове тази вечер. Може да пропуснете сексуалните удоволствия, единствено, ако те са насилие над волята ви, за да не разочаровате интимната си половинка.

РАК

Брачната ви половинка се старае да се съобрази с вашите задължения, но сте длъжни да намерите време и за интимни мигове и разговори със семейството си. Сексът ще ви зареди с отлично настроение и ще влее във вас нови сили.

ЛЪВ

Радвате се на успех в личните отношения, но се пазете да не предизвикате ревността на половинката си заради неочаквано впечатляващо запознанство. От вас зависи дали ще изживеете незабравими сексуални мигове с интимната си половинка или ще решите да изневерите.

ДЕВА

Очертават се проблеми отново в личните отношения. Бъдете търпеливи и не обсаждайте брачния си партньор с въпроси, на които не иска да ви отговори. Любимите ви са огорчени от непрекъсната ви заетост и нежеланието ви да се отдадете на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Наясно сте, че ако са ви изневерили няма да простите и ще приключите веднага отношенията с интимния си партньор, но ако вие сте залитнали встрани ще търсите начин да получите прошка. Сексът е от огромно значение за вас и за отношенията ви.

СКОРПИОН

Любимите ви хора са изпълнени с очакване за романтични мигове и приятни изживявания. Не ги лишавайте от тях. Вечерта си останете у дома и се отдайте на сексуални удоволствия, след които ще се почувствате преродени.

СТРЕЛЕЦ

Отношенията в семейството ви са хармонични. Не ги съсипвайте с ината си и нежеланието да сте в хармония с половинката си! Любимите ви хора се надяват, че вечерта ще се усамотите и ще се отдадете на сексуални изживявания.

КОЗИРОГ

Семейството ви е недоволно от отсъствието ви вечерта, но ще се наложи да прояви разбиране, защото то е важно и за бъдещите ви професионални успехи. След като се приберете, дори и ако сте изтощени, не пропускайте сексуалните удоволствия, за да си спестите разправията с интимния ви партньор.

ВОДОЛЕЙ

Не пренасяйте лошото си настроение от работното място в семейството и на среща с партньора си. Вечерта се постарайте да не спорите с любимите си, ако имате намерение да ги приласкаете за сексуални удоволствия.

РИБИ

Близките ви и брачния ви партньор очакват да сте заедно вечерта, мили жени. Отдайте се на чувствата си. Любимите ви са подготвили приятна романтична вечеря, гарнирана и със сексуални удоволствия, които не трябва да пропускате.