След като официално обяви, че е време да започне празничния сезон, изпълнителката на „All I Want for Christmas Is You“ вдигна градуса на празненствата, като позира с чисто нова восъчна фигура, създадена по нейно подобие, в музея на восъчните фигури на Мадам Тюсо в Ню Йорк.

Фигурата е изработена по модела на рекламната снимка на Марая от 2020 г. за празничния ѝ спектакъл по Apple TV+ Mariah Carey's Magical Christmas, блестяща в червена рокля с пайети и перфектно подредени медено руси къдрици.

Но изпълнителката на „Always Be My Baby“ никога не е оставала по-назад, докато позираше до двойничката си, тя блестеше в дълъг до пода черно-сребърен номер.

Според музея на восъчните фигури изработката им е отнела повече от девет месеца, като в нея са се включили над 20 художници.

„О, боже мой, това е нереално“, казва Марая в нейно изявление.

„Никога не бих повярвала колко реалистична ще бъде моята восъчна фигура!“, възхитено споделя тя.

Снимка: https://www.instagram.com

Певицата също публикува снимки с новата си восъчна фигура в профила си в Instagram.

„Най-накрая намерих човек, който да ми помогне с доставката на играчки тази година! Благодаря ви Madame Tussuads New York“, гласи описанието под публикацията на Марая.

Снимка: Getty Images

Празниците винаги са специален период от годината за петкратната носителка на „Грами“. Тази година се навършват 30 години от издаването на класическия ѝ албум Merry Christmas от 1994 г.

Снимка: https://www.instagram.com

Албумът на Марая Кери от 1994 г. „ Merry Christmas“ е предимно с кавъри - „Silent Night“, „Joy to the World“ и т.н., но в последствие включва три оригинални песни: „All I Want for Christmas Is You“, „Miss You Most (At Christmas Time)“ и „Jesus Born on This Day“.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK