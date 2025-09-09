9 септември 2025 г. е чудесен ден за любов и хармония – ще ви е по-лесно да се разбирате с близките си и да изразявате чувствата си. Все пак внимавайте с харченето и импулсивните решения, защото може да се изкушите да похарчите повече, отколкото е разумно.

Хороскопът на Алена за 9 септември. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

През целия ден изпитвате нужда от обич. Не се лишавайте от възможността да отидете на вечеря с любимия. Докажете му, че чувствата му са споделени. Не проявявайте агресия в леглото, която няма да достави сексуална наслада на партньора ви.

ТЕЛЕЦ

Денят е идеален за създаване на семейство. Ако вече сте семейни, обърнете внимание на брачните си партньори и бъдете с тях вечерта. Сексуалните ви отношения са хармонични. Отдайте се на незабравими сексуални удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Денят е неблагоприятен за сключване на брак. Вечерта романтична среща ще ви помогне да си възвърнете чувствата на любимите ви хора. Отдайте се на сексуални преживявания, ако имате до себе си интимни партньори, в чиято любов сте напълно сигурни.

РАК

Заемете се и със семейните си задължения, дори и да сте уморени след работния ден. Не са изключени проблеми в личните отношения, свързани с нежеланието на брачната или интимната ви половинка да прояви разбиране към желанията ви.

ЛЪВ

Чувствата ви личат от разстояние. Бъдете искрени и неподправени в поведението си. Очаквате при първата среща да се отдадете на интимни преживявания. Забравете желанието си за секс и изчакайте, за да не отдалечите любимия човек.

ДЕВА

Любовта ще ви помогне да излекувате раните си от предишна връзка. Решите ли да избързате с разговори и изясняване на отношенията, ще си създадете сериозни проблеми с интимния партньор и ще се лишите от секс.

ВЕЗНИ

Чувствата ви са споделени, но съмнението, че ви изневеряват все още не е изчезнало напълно. По-добре повярвайте на партньорите си. Сексът с любимите ви хора със сигурност е гаранция за добро настроение и ще ви разтовари от напрежението, което ви вреди.

СКОРПИОН

Вечерта се усамотете и се вгледайте в себе си. Несемейните жени днес може да срещнат любовта на живота си. Не бива да пропуснете сексуалните удоволствия и интимните разговори.

СТРЕЛЕЦ

Семейните жени да очакват приятни романтични изживявания. Несемейните жени могат да срещнат своята голяма любов и да бъде щастливи. Ако сте семейни сексът ще ви зареди със сили. Несемейните да не избързват с интимните мигове.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Щастието е кацнало на рамото ви. Уловете мига, ако не сте семейни, защото любовта е до вас. Трябва само да протегнете ръка и ще забравите самотата. Ако сте сигурни в чувствата си, не пропускайте сексуалните удоволствия с любимите си хора.

ВОДОЛЕЙ

Нова любовна връзка ще ви създаде проблеми, ако не сте приключили със старата или сте семейни. Не се впускайте в изневери. Ако още днес си позволите сексуална близост, сами ще си бъдете виновни за проблемите.

РИБИ

Подвластни сте изцяло на емоцията. Без да искате можете да нараните интимния си партньор. Любовта ви не е достатъчна. Дарете романтични мигове на любимия, за да изживеете незабравими сексуални наслади.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK