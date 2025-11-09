На 9 ноември 2025 г. е важно да не предприемате нови големи проекти, а вместо това да обърнете внимание на общуването и да избягвате спорове. Добре е да проверявате два пъти важната информация и да бъдете търпеливи при пътувания и работа с техника, за да избегнете грешки и забавяния.

Хороскопът на Алена за 9 ноември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

В личните ви отношения липсва взаимното разбирателство. Не сте доволни от интимния си живот и сексът не ви доставя удоволствие. Запознанствата ви носят разочарование, ако се предадете във властта на нечий чар. Демонстрацията на чувства цели да измъкне парите ви.

ТЕЛЕЦ

Поискали сте среща с ваша интимна връзка, която обърква живота ви. Отказът да приключите отношенията си и заканата й да ви разведе са причина да сте гневни на целия свят.

БЛИЗНАЦИ

Време и да потърсите своята нова среда, в която ще се чувствате на мястото си и ще срещнете подходящата половинка, а това може да се случи месец преди края на годината.

РАК

Компромисите от ваша страна са гаранция за успех както в семейството, така и на работното място. Близките ви са се успокоили от вашата сговорчивост.

ЛЪВ

Не се опитвайте да изяснявате личните си отношения. Не мислете за изневяра, за да мъстите със секс със случайни партньори. Последствията са негативни преди всичко за вас.

ДЕВА

Заслепени от чувствата си не сте подозирали че любимите ви имат свой живот, въпреки, че не искате да го приемете. От вас зависи да не се предавате във властта на ревността и емоцията.

ВЕЗНИ

Не са изключени грешки и в личните отношения, които ще ви донесат любовни разочарования. Сексуалните ви отношения в този ден са незадоволителни и ви изнервят.

СКОРПИОН

Романтичните запознанства няма да ви донесат очакваното щастие. Сексът с непознати партньори ще ви създаде проблеми, ако сте семейни или сериозно обвързани.

СТРЕЛЕЦ

Когато се приберете изяснете отношенията с интимната си половинка и се подчинете на правилата, които ви налага. Струва си поне веднъж да се окажете във властта на чувствата, за да не се лишите от сексуални наслади.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Личните ви отношения са проблемни, скъпи дами. Избягвайте запознанствата и флиртовете. Не сте сигурни как ще ви посрещне интимната ви половинка и дали ще имате късмета да изживеете мечтаните сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Бъдете отговорни към семейните си задължения, мили жени. Оставете се във властта на чувствата и ще изживеете незабравими сексуални мигове.

РИБИ

Инатът ви може да съсипе отношенията ви с интимната половинка. Изневерили сте преди време. Днес ще бъдете разкрити. Забравете за интимните мигове и сексуалните удоволствия!

