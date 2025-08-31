На 31 август е родена Ваня Щерева. Тя започва своя професионален път като лекоатлетка, но прекрачва в актьорството, музиката и литературата, като сама пише и музика и сценарии за хитови български сериали.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Ваня Щерева. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Преди да пристъпите към изясняване на отношенията с интимния си партньор, осъзнайте грешките в поведението си. Семейните могат да се отдадат без притеснение на интимни преживявания и сексуални удоволствия, защото са уверени в чувствата си.

ТЕЛЕЦ

Не се впускайте в любовни авантюри, само защото сте съжалили някого в неговата самота. Няма да бъдете щастливи. Дълго ще лекувате душевни рани. Непреценените сексуални отношения в този ден, особено ако са случайни, са гаранция за бъдещи проблеми и дълъг период на самота.

БЛИЗНАЦИ

Вашата безпричинна чувствителност по отношение на любимите ви хора е повод да се съмнявате в тяхната вярност. Не ревнувайте. Не се опитвайте да мъстите с агресия в леглото, без да имате причина за това.

РАК

Новите запознанства са ви интересни, но не са подходящи за интимни отношения. Не си позволявайте романтични срещи и изневери. Сексуалните контакти няма да ви доставят наслада, дори и ако са любимите ви хора. Не насилвайте себе си.

ЛЪВ

Днес очаквайте романтична среща. Импулсивността в интимните отношения е безпричинна. Не си позволявайте агресивен секс, ако имате до себе си партньор, роден в Риби. Ще го отблъснете.

ДЕВА

Избягвайте запознанствата. Бъдете сдържани, когато давате израз на чувствата си, защото ще събудите завистта на неприятели. Сексуалните ви отношения са в криза, за която не успявате да откриете причината. Може би е в неразположение на половинката ви.

ВЕЗНИ

През целия ден бъдете със семейството си. Несемейните жени ще изживеят интересна и запомняща се романтична среща, която ще се превърне в интимна връзка. Създайте приятна обстановка, усамотете се с любимите си, не пропускайте сексуалните изживявания.

СКОРПИОН

Важните разговори, целящи изясняване на отношенията, оставете за вечерта, но в романтична обстановка. Постигнете хармония в отношенията и се отдайте на сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Радвате се на хармония в личните отношения, но сте обзети от ревност, което ваши неприятели разпалват с интриги. Ако интимния ви партньор няма желание за секс, разберете каква е причината, защото може да е свързана с вас самите.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Ако сте влюбени и имате намерения да създадете семейство, слушайте сърцето си, а не странични съвети. Във ваша власт е да сте в хармония с интимния си партньор и да изживеете за пореден път незабравими сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Ново романтично увлечение този ден ще завърши с раздяла и душевни рани. Бъдете предпазливи към новите си познати. Не се подвеждайте по миловидното изражение и нежният поглед на мъж, целящ да ви обсеби и изостави. Ако сте семейни, проблемите са ви гарантирани.

РИБИ

Отидете на гости или си поканете приятели у дома, за да хармонизирате отношенията с любимите си. Самотните жени ще срещнат подходящ партньор. Не пропускайте да докажете на любимия си, че чувствата му са споделени и се отдайте на желани сексуални наслади.

