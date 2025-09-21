На 21 септември е роден Стивън Кинг. Той преживява трудно детство, но въпреки това е се превръща в един от най-известните съвременни автори на над 60 романа и около 200 разказа.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Стивън Кинг. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Не е изключено да сте изпълнени с недоверие към брачния си партньор заради нещо казано, но недоказано. Недоверието ще навреди на отношенията ви. Сексуалните удоволствия ще ви се разминат, ако сте си позволили да споделите съмненията си с любимия си.

ТЕЛЕЦ

Семейни проблеми са причината да реагирате емоционално. Ако успеете да надмогнете гнева си, бързо ще се справите с ината на близките си и ще стабилизирате отношенията си. Дори и ако се чувствате засегнати, не се лишавайте от интимните мигове и невероятния секс.

БЛИЗНАЦИ

Вечерта няма да избегнете конфликт с близките си, заради невъзможност да ви разберат и да се съобразят с професионалните ви задължения, изискващи цялото ви внимание. Ако не пропуснете секса, ще сте доволни и заредени със сили, но това зависи от вашето настроение и желание.

РАК

В личния ви живот съществува крехка хармония, която може да бъде разрушена за миг, с една дума или импулсивно действие от ваша страна. От вашето поведение зависи дали ще се отдадете на романтични мигове и сексуални удоволствия или ще предпочетете и днес да се цупите заради вчерашната разправия.

ЛЪВ

Следобедът ще ви поднесе запознанства и романтични увлечения, но късметът не е с вас, скъпи дами. Не изневерявайте дори и само с невинен флирт, защото рискувате да се лишите от интимните мигове с любимите си хора.

ДЕВА

Очаквайте нови запознанства и неочаквани романтични приключения, скъпи жени. Предпазливостта при сближаването е задължителна, за да си спестите разочарованията. Мечтаете за романтични мигове и сексуални наслади заради проблеми във вашия интимен живот, които ви лишават от тях. Може да вземете решение за раздяла

ВЕЗНИ

Неочаквано романтично приключение е причината да се почувствате обичани и желани, но въпреки това бъдете предпазливи със запознанствата, за да избегнете разочарования. Настроение сте за интимни мигове и сексуални удоволствия. Не ги пропускайте и бъдете нежни в леглото.

СКОРПИОН

Ще изживеете неочаквани, но желани, романтични приключения, уви, някои от тях свързани и с изневяра. Когато се приберете у дома клюката ще е достигнала до вашия партньор и скандалът, лишаващ ви от секс, е неизбежен.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта очаквайте гости, които може да останат да нощуват в дома ви, но този факт не бива да ви изнервя и притеснява, ако сте успели да ги нагостите. Ще се ядосате най-вече заради невъзможността спокойно да се отдадете на сексуални наслади.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Следобед ви очакват запознанства, които ще поставят началото на романтично увлечение. Семейните да не допускат изневяра само защото са привлечени от нечий чар, защото днес сте застрашени от опасността да ви изненада неочаквана бременност, която ще промени живота ви в неочаквана посока.

ВОДОЛЕЙ

Близките ви са очаровани от предложението да ги заведете на ресторант и още сега да обсъдите къде ще сте по време на празниците в края на годината. Време е да направите плановете си и да отделите нужните средства. След приятните мигове и интимни разговори се отдайте на сексуални наслади.

РИБИ

В семейството ви ще се наложи да разрешавате проблеми свързани с децата, които незнайно защо отлагахте. Брачната ви половинка може да ви изненада, че очаквате още едно дете. Поздравете я подобаващо и ако тя има желание не се лишавайте от сексуалните удоволствия.

