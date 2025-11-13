На 13 ноември е роден Джерард Бътлър. Световноизвестният актьор първоначално е завършил право и е работил като стажант юрист в Единбург.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Джерард Бътлър. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Откажете се от уговаряне на романтични срещи, защото е възможна проява на ревност. Не се опитвайте да възобновите прекъсната любовна връзка. Ще ядосате близките си и заради вашето предателство ще се развихри скандал и отказ от сексуални наслади.

ТЕЛЕЦ

Вечерта за ваша изненада се чувствате най-добре сред близките си и спокойствието на своя дом. Отложете поканите за гостуване, вечеряйте и си почивайте. Сексуалните ви отношения изискват да промените поведението си.

БЛИЗНАЦИ

Не са изключени проблеми в личния живот, които са породени от новото ви романтично увлечение, което не отговаря на вашите надежди и очаквания. Не бързайте да се отдавате на сексуални удоволствия, ако не сте уверени в чувствата си.

РАК

Нежеланието ви да разберете партньорите си е причината за раздразнителност и агресивно поведение и ще предизвика сериозни конфликти в семейството ви. Постарайте се да не ги допускате, за да не се влачат до края на годината.

ЛЪВ

Рискът от проблеми в личните отношение съществува, ако закъснеете за уговорената среща. Не се изкушавайте от инцидентен сексуален контакт, защото сте податливи на инфекции на половите органи и вие, скъпи дами, рискувате да се лишите от възможността да създавате потомство.

ДЕВА

Спокойствието в дома ви е най-доброто лекарство срещу умората. Приберете се и си почивайте. Ако имате намерение да се отдадете на интимни мигове, ще останете разочаровани от себе си. Не сте във форма. По-добре си легнете рано и не си създавайте комплекси заради сексуален провал.

ВЕЗНИ

Не уговаряйте романтична среща, ако сте без настроение. Последствията могат да бъдат неочаквани заради желанието ви да анализирате действията и недостатъците на партньорите си и непрекъснато да ги критикувате.

СКОРПИОН

Близките ви очакват да се приберете за вечеря, както сте обещали. Сторете го, за да избегнете ново напрежение. Откажете се от мечтите за сексуални удоволствия, ако не сте преодолели кризата в отношенията си.

СТРЕЛЕЦ

След края на работния ден, уморени и изпълнени с намерение да си почивате, ще научите приятна новина, свързана с личния ви живот. Може да е за съгласие са брак или за дете, което е на път. Не пропускайте да се насладите на незабравими сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Не изневерявайте, дори и само с флирт, който според вас е невинен, но ще нарани интимната ви половинка и може да доведе до разправия и отдалечаване. Сексуалният ви живот не е хармоничен и ви притеснява, защото смятате, че не сте харесвани.

ВОДОЛЕЙ

Не се впускайте в любовни връзки, за да не страдате, след като ви разкрият. Мислите, че сте неотразими и неустоими. Това мнение не ви дава право да изневерявате, защото сексуалните удоволствия ще ви излязат през носа още тази вечер.

РИБИ

Нежеланието да разберете интимните си партньори е повод за разправии у дома, които ще ви напрегнат и изнервят. Не реагирайте прибързано и импулсивно, за да не отдалечите мечтаните сексуални удоволствия.

