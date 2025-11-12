На 12 ноември е родена Ан Хатауей. Актьорският й път започва с ролята й на принцеса в „Дневниците на принцесата“ и достига кулминация с наградата „Оскар“ за ролята във „Клетниците“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Ан Хатауей. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Семейните да поемат вечерта отговорностите си и да не лишават от внимание брачната си половинка. Несемейните да не се затварят у дома, ако искат да срещнат подходящия партньор. Ако сте се запознали днес с човек, който ви привлича, не бързайте със сексуалните удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Почивката е задължителна затова вечерта останете с близките си и не канете гости в дома си, дори и ваши приятели да са настоятелни. Отдайте се на интимни разговори и на сексуални удоволствия, които са от значение както за самочувствието ви така и за хармонията в отношенията ви.

БЛИЗНАЦИ

Избягвайте изясняването на семейни проблеми, разправиите с партньорите или с приятелите си. Вашата мнителност ви създава проблеми и недоразумения в личния живот и ви лишава от сексуални удоволствия.

РАК

Няма да ви липсват интересни запознанства. Ако не сте семейни ще срещнете своята половинка. Вечерта очаквайте романтична среща с вече съществуващо познанство, но избора с кого да продължите пътя си е ваш.

ЛЪВ

Имате благоприятната възможност, ако не сте семейни, да създадете семейство или да срещнете подходящата половинка. За избралите деня за сключване на брак, звездите обещават щастливи години съвместен живот и сексуални наслади още тази нощ, дори и при по-бавните и мудни в леглото партньори.

ДЕВА

Отношенията ви са хармонични и стабилни. Не ги съсипвайте с безпочвени съмнения и ревност заради нечии "добронамерени" интриги. Прибързаните промени заради изневяра са недопустими. Несемейните могат да обявят, че да готови да създадат семейство.

ВЕЗНИ

Ще се чувствате добре сред семейството си в този ден, а вечерта си пригответе вкусна вечеря и се отдайте на приятни мигове. Нараства желанието ви да се справите с обтегнатите отношения в роднинското си обкръжение и да постигнете мечтаната хармония, но не днес.

СКОРПИОН

След работа си останете у дома или излезте на разходка в парка преди вечеря, за да имате спокоен сън. Хапнете, поговорете с близките си и се отдайте на почивка, но ако имате настроение, не пропускайте сексуалните удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Проблеми в семейните отношения заради ревността на половинката ви, която е безпричинна, с право ще предизвикват възмущението ви и агресивното ви поведение. Вечерта се откажете от опитите за интимност и сексуални мигове.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Не се карайте с близките си, които нямат вина за служебните ви проблеми. Спокойно разрешете семейните спорове. Вечерта си почивайте и се откажете от сексуалните удоволствия, ако не сте във форма.

ВОДОЛЕЙ

Семейството ви се нуждае от подкрепата ви, а вие отказвате да я дадете на ваши роднини, на които сте обидени от години и не сте склонни да им простите. Може би сте в правото си, ако са ви засегнали, но ако подкрепата ви гарантира хармонични отношения в семейството, дайте им я.

РИБИ

Следобед не са изключени проблеми със съседите ви, заради завист и опит да създадат интриги в семейството ви, само защото сет проявили наивността да ги допуснете близо до себе си. Бъдете търпеливи и сдържани. Децата ви се нуждаят от внимание.

