На 10 септември е родена Йорданка Христова. Тя е легендарна българска певица, чиято кариера продължава повече от шест десетилетия – при това със над 3500 концерта в над 43 страни.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Йорданка Христова. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Напрежението от дена ви е обезсилило. Вечерта си почивайте в компанията на любимите си хора. Имате право на това. Пригответе нещо вкусно за хапване. Сексуалните удоволствия ще ви възвърнат самочувствието.

ТЕЛЕЦ

Несемейните ще изживеят многообещаващи срещи и интересни, но уви, краткотрайни запознанства. Не се отдавайте на сексуални удоволствия, ако не сте опознали добре партньорите си, защото разочарованията ще са светкавични.

БЛИЗНАЦИ

Заради лични проблеми сте се оплели в мрежите на агресията и емоцията, от които сами няма как да се измъкнете без душевни рани. Не се надявайте на сдобрявате в леглото, ако сте създали повод за отдалечаване на любимия ви.

РАК

Самотните жени да очакват романтична среща, която ще промени изцяло живота им, ако не се затварят в дома си. Сексът няма да ви достави удоволствие, ако сте стигнали до точката на кипене и сте допуснали скандал.

ЛЪВ

Склонни сте да бягате от реалността в личните си отношения, скъпи жени. Сами ще предизвикате усложнения в личния си живот, които ще ви донесат любовни разочарования. Сексуалните удоволствия ще ви възвърнат доброто настроение.

ДЕВА

Не спорете с роднините си, които са решили да ви омъжат без да искат вашето мнение. Кажете, че днес не ви се разговаря по тази тема. Семейните имат възможност да се отдадат на интимни мигове и сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Ще се приберете уморени, но доволни от себе си, заради успехи на работното място. Останете с близките си. Не се колебайте и се отдайте на романтични мигове и сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Ще се на ложи да помогнете на ваш човек, който се е оженил за ваша приятелка. Рискувате да предизвикате ревността на партньора си си, който иска да дойде с вас. По-добре изберете по-малкото зло и го вземете на уговорената среща, вместо да съсипвате сексуалните си отношения.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта очаквайте разправии с роднини заради непотушен скандал, започнал в ранни зори с родителите на съпруга ви. Няма как да сте удовлетворени от сексуалния си живот, след като непрекъснато ви напомнят колко сте некоректни към партньора си.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

До обед избягвайте разправии със семейството и се опитайте да се приберете веднага след края на работното време. Изяснете причината за напрежението с брачната си половинка и не се отказвайте от сексуалните удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта си дайте заслужена почивка. Забравете за семейните си задължения, за готвенето, дори и да са свързани с гостуване, което ще ви разтовари. Ако сте във форма можете да се отдадете на интимни мигове и сексуални изживявания.

РИБИ

Стига да не сте уморени, след работа си поканете гости. Създайте уютна, романтична обстановка за себе си и за близките си. Обърнете внимание на децата си. Сексът може и да не ви достави удоволствието, което очаквате.

