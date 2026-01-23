На 24 януари честваме паметта на преподобните Ксения Римлянка и Ксения Петербургска.

Преподобната Ксения живяла през V век. Родила се в Рим в семейството на сенатор и я кръстили Евсевия (от гръцки - "благочестие", "добра вяра"). И наистина, възпитана в християнската вяра и изучила живота на монасите и различните подвижници за вярата, тя отказала да се омъжи и заедно с две свои верни служителки тайно избягала в Александрия, тъй като в Египет монашеството било много развито. Там Евсевия се преименувала на Ксения, т.е. чужденка, и не разкривала своя произход.

После отишла в град Миласа (днес Милас в Югозападна Турция) и със свои средства построила храм в чест на светия архидякон Стефан. В килии край храма трите праведни жени заживели в пост и молитва.

Добродетелният подвижнически живот на Ксения привлякъл и други жени и се създала монашеска обител. Скоро манастирът се превърнал в известно духовно средище, където идвали много отрудени жени, за да получат съвет и молитвена подкрепа от преподобната.

Милаският епископ Павел я постригал за дякониса и тя служела по образеца на свещените дякони, избрани от апостолите да им помагат в грижите за хората. Преподобната Ксения се грижила за духовния живот на посетителките, но им помагала и в нуждите за насъщния. Упокоила се в мир в 457 г.

Преподобната Ксения Петербургска живяла през XVIII век в руската столица. Била от богато семейство. Мъжът й, военен, работел в двореца. Но преди още да си родят деца, съпругът внезапно починал и Ксения коренно променила живота си. Раздала имуществото си на бедните и постъпила в манастир, а сетне се върнала в столицата. Заживяла като неизвестна странница край храмовете, "юродива заради Христос", облечена в мундира на мъжа си. Държала се като безумна, но се молела най-разумно за неговата душа и за душите на всички хора, дори за непознати. В молитвена трезвост живяла до 1803 г., припомнят от БТА.

На този ден празнуват имената Аксения, Аксиния, Ксения.

