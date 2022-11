Всички знаят за движението #MeToo и как то отекна по света. На 9 декември в кината с "Нейната дума" ще научим част от историята, която не е била разказвана до момента – историята на разследващите журналисти от „Ню Йорк Таймс“ Меган Туи и Джоди Кантор, и какво им е коствало да напишат и публикуват материала, който разби продължилото десетилетия мълчание по темата за сексуалното насилие в Холивуд и завинаги променил света ни.

Ексклузивно видео ни отвежда зад кулисите на "Нейната дума", където режисьорът Мария Шрейдър, двете звезди на филма – двукратно номинираната за „Оскар“ Кери Мълиган и Зои Казан – и самите Меган Туи и Джоди Кантор, разкриват любопитни подробности за естеството на "Нейната дума", за шокиращата история и за най-големите си страхове. Те също така споделят надеждите посланията на филма да достигнат до хората, които да осъзнаят, че когато споделят за преживяна травма, ще намерят подкрепа.

"Нейната дума" не е филм за политика, адженди и сочене с пръст, а вдъхновяваща история за хора, които успяват да преодолеят травмата и страха си, решавайки да говорят и да потърсят справедливост. Той и завладяващ разказ за това как, когато хората, въоръжени с решителност и смелост, се обединят – успяват да променят света.

Режисьор на "Нейната дума" е носителката на „Еми“ Мария Шрейдър (Unorthodox), а сценарият е на Ребека Ленкевич (Ида), по отличеното с „Пулицър“ разследване на Ню Йорк Таймс на Меган Туи, Джоди Кантор и Ребека Корбет и бестселъра She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement на Меган Туи и Джоди Кантор.