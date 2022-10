Този декември двукратно номинираната за „Оскар“ Кери Мълиган ("Момиче с потенциал") и Зои Казан ("Заговорът срещу Америка") влизат в ролите на разследващите журналисти от „Ню Йорк Таймс“ Меган Туи и Джоди Кантор, които работят съвместно по една от най-важните истории на нашето време – история, която разби продължилото десетилетия мълчание по темата за сексуалното насилие в Холивуд и завинаги промени американската култура.

Свидетелство за силата на разследващата журналистика, "Нейната дума" проследява пътя, който изминават репортери и редактори в безспирното преследване на истината и подчертава куража на потърпевшите и свидетелите, които избраха да разкажат своите шокиращи истории и така да сложат край на похожденията на серийния сексуален хищник Харви Уайнстийн. Заедно, тяхната отдаденост и кураж предизвикаха публични дебати, спомогнаха за популяризирането на движението #MeToo и получиха възмездие от системата, която го закриляше.

В своята същност "Нейната дума" е вдъхновяваща история за хора, много от тях жени и много от тях майки, които събират смелост да говорят и да потърсят справедливост за себе си и за всички останали жертви, както в САЩ, така и навсякъде по земното кълбо. Филмът е завладяващо напомняне за силата на човешкия дух и за това, че когато хората, въоръжени с решителност и смелост, се обединят – успяват да променят света.

Режисьор на "Нейната дума" е носителката на „Еми“ Мария Шрейдър (Unorthodox), а сценарият е на Ребека Ленкевич ("Ида"), по отличеното с „Пулицър“ разследване на "Ню Йорк Таймс" на Меган Туи, Джоди Кантор и Ребека Корбет и бестселъра "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement" на Меган Туи и Джоди Кантор.

Продуценти са носителите на „Оскар“ Диди Гарднър и Джереми Клайнър (12 години робство, Лунна светлина), а изпълнителни продуценти са Брад Пит, Меган Елисън, Лайла Якоуб и Сю Нейгъл. В ролите, освен Кери Мълиган и Зои Казан, влизат Патриша Кларксън, Андре Брауър, Дженифър Ел, Саманта Мортън и др.

"Нейната дума" променя всичко в кината на 9 декември.