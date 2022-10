В отговор на растящия брой демонични обсебвания католическата църква отново отваря вратите на училищата си, за да обучава свещениците в ритуала на екзорсизма. На това духовно бойно поле изгрява таланта на един нетипичен воин – младата монахиня, сестра Ан (Жаклин Байърс).

Въпреки че на монахините им е забранено да извършват екзорсизъм, един професор (Колин Салмън) вижда таланта ѝ и се съгласява да я обучава.

Озовала се на своеобразната фронтова линия заедно със своя състудент отец Данте (Крисчън Наваро), сестра Ан се изправя в битка за душата на младо момиче, за което вярва, че е обладано от същия демон, който е тормозил и собствената ѝ майка. И скоро открива, че Дяволът я е отвел точно там, където той желае… и има планове за нея.

Режисьор на "Молитва за дявола" е Даниел Стам (The Last Exorcism), по сценарий на Робърт Запия (Halloween H20: 20 Years Later), Ърл Ричи Джоунс и Тод Р. Джоунс (Рио).

Продуценти са Пол Брукс, Тод Р. Джоунс, Ърл Ричи Джоунс, Джесика Маланапи, а в ролите са Вирджиния Медсън, Жаклин Байърс, Колин Салмън, Крисчън Наваро, Нилълъс Ралф и Бен Крос.

Любопитно за страховитата продукция е, че в нея се включват и българските актьори Велизар Бинев, Койна Русева, Дебора Жечева, Антон Димитрачков, Иван Рангелов, Мартин Тасков и др.

Поглед към страховитите измерения на историята ни дава новият откъс от филма „Божие чадо“, който може да гледате във видеото по-долу, както и ТВ спот „Избраната“ във видеото най-горе: