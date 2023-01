"Обичайте се, защото любовта е най-силното оръжие срещу всяко зло. Любовта е най-силното лекарство за дълъг и щастлив живот", каза Силви Филип пред камерата на Ladyzone.

Певицата от "Гласът на България" отправи поздрав за 2023 г. заедно със своето малко кученце.

КАК ЩЕ ЗАПОМНИШ 2022 Г.?

Най-вълнуващото събитие за мен през изминалата година беше участието ми в "Гласът на България", където стигнах до полуфинал.

ПЕСЕН НА ГОДИНАТА?

"We are the champions", защото всички ние сме шампиони!

Цялото новогодишно пожелание на Силви Филип гледайте във видеото.

