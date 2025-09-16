„Traitors: Игра на предатели“ дебютира в България с два премиерни епизода — на 16 и 17 септември от 20:00 ч. по bTV. 25 популярни личности влизат в имение, за да изпитат доверието в себе си.

Сред известните личности са Владо Николов, Диляна Попова, Venci Venc’, Георги Янев и Мира Радева. В омагьосваща атмосфера се потапят актьорите Иван Юруков и Силвия Петкова, както и познати лица като Оля Малинова и Даниел Петканов. Вижте още от участниците тук:

„Аз съм много искрен и това пречи“, казва Дани Петканов, който влиза в предаването.

Владимир Карамазов въведе зрителите в новото риалити „Traitors: Игра на предатели“ по bTV. Новият формат, какъвто у нас не е показван досега ще включва разгадаване на предатели и много стратегии.

Участниците в предаването ще работят заедно като отбор, изпълнявайки грандиозни мисии. Скрити сред тях ще бъдат предателите, които ще трябва да бъдат разгадани.

„Този формат е това, което е – велик“, казва Владо Николов в кратко видео преди стартирането на формата.

Какво казват участниците в „Traitors: Игра на предатели“ за формата вижте във видеото тук:

