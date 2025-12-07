Едва на 6 - 8 години, а вече шампиони на България по латино танци. Танцьорите на Памбос Агапиу изумяват с перфектния си синхрон, дисциплина и широка усмивка. Определено си личи, че пламъкът на танцовото изкуство гори в душите им, а днес озариха и студиото на "Тази неделя".

Предстои им специално коледно парти на 16-ти декември, в центъра на София – с всички стилове танци, висок дух и много усмивки. За треньорите им е важно да преподават разнообразни видове танци, а не да се фокусират само в една посока.

"Бъдете щастливи и се усмихнете - това е най-важното!" - убеден е Памбос Агапиу

А през март ще организират отново своя конгрес, но този път интернационален - с над 300 испанци и още много чужденци. Събитието ще се проведе от 6.03 до 9.03.2026г.

Вижте прекрасните им танци във видеото тук и най-отгоре.

