This girl is on fire! Да, това го може само Натали трифонова! Уникално второ изпълнение на финала на Денсинг Старс.

Усмивка, дълги крака и невероятна пластика. Това показа синоптичката на bTV на финала на шоуто.

По време на танца тя успя дори да се появи в два различни аутфита.

"Това ако не спектакъл, не знам какво друго да е. Толкова добре изпълнихте това съчетание!" - бяха думите на Галена Великова.

Освен добра техничност, тя подчерта, че е важно всички да се забавляват.

"Ти си огън!" - това беше само част от коментара на Томаш Папкала. Но това е само малка част от всички комплименти, които той буквално изсипа. Вижте ги във видеото.

