Бизнесменът, продуцент и музикант Денис Ризов разказва защо прекарва последните 30 години от живота си между България и САЩ. Той гостува в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV.

Ризов вече няколко месеца живее обратно в България. Но животът през последните 30 години извън страната, чак в Америка, променя посоката на мислите и разбиранията му. Как се изменя представата за американската мечта и защо вече не е привърженик на Доналд Тръмп.

Къде е американската мечта?

Ризов коментира контраста между живота в двете страни, като обобщава, че един музикант е добре, когато е на път.

„Където и да си, си добре“, признава той.

Според него, понятието за американска мечта вече не е това, което е било. Преди тя е означавала едно, докато сега „никой не знае как изглежда тази мечта. Дори може да се каже, че я няма“.

Ризов признава, че преди е бил фен на Доналд Тръмп, още от мандат 1.0, но вече не подкрепя бившия президент. Причината за това е неговото поведение.

„Не ми харесва това, че е арогантен. Измислил е хубави неща, но не ги действа правилно“, казва той.

Началото с „Щурците“

Денис Ризов повдигна завесата и около началото на музикалната си кариера, като разкри, че е вдъхновен от легендарната българска група „Щурците“.

На въпрос дали Кирил Маричков е причината да започне да се занимава с музика, Ризов отговаря утвърдително. Всичко започва с една лепенка, подарена му от групата, която той залепя на своята баскитара. Какво разказва той вижте във видеото тук:

