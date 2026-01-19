Първите дни на новата година са заредени с енергията на обещания и новогодишни късмети за едно ново, по-добро „аз“. Правилната нагласа и подкрепа обаче са това, което превръща намеренията в реалност, а аудиокнигите могат да бъдат саундтрака на вашата трансформация. Още през януари водещата платформа за аудио и е-книги у нас Storytel добавя силни заглавия за личностно развитие към богатата си библиотека.

Можете да дадете силен старт на годината с поредицата „Твоята най-добра година“. Във всяка от 12-е части обучителят на лидери Ивайло Кунев представя детайлно резюме на подбрана от него книга. Селекцията му включва заглавия от ранга на „Седемте навика на високоефективните хора” на Стивън Кови, „Атомни навици” на Джеймс Клиър и „Mindset” на Карол Дуек.

От 15 януари можете да слушате и „Неверест“ - разказът на баща и син Стефан и Максим Иванови за прекосяването на Атлантическия океан в гребна лодка, създадена от собствените им ръце. Гласовете на двамата приключенци ни пренасят през 4444 морски мили и ни дават урок от първо лице за силата на волята и мотивацията.

Също през януари в Storytel излиза трета книга на Мат Кан, „На всичко с любов“. В нея ученията на Кан увличат с емпатията и мъдростта си, познати от „Вселената винаги има план” и „Всичко е тук, за да ти помогне”. В категорията „Самоусъвършенстване“ можете да намерите още много бестселъри, които да ви заредят с енергия и мотивация.

“Вярваме, че историите имат силата не само да вдъхновяват, но и да дават реална подкрепа в моментите, когато търсим промяна и ново начало. Не случайно през 2025 г. най-слушани бяха аудиокнигите и подкастите за личностно развитие. Затова този януари подбирахме заглавия, които помагат на хората да транформират намеренията в действия“, споделя Лиза Василева, мениджър на Storytel за България.

Сред аудиопремиерите в Storytel през януари е още „Вълшебната планина“ на Томас Ман. Гласът на Никола Стефанов ни превежда през тази магична история, превърнала се в едно от най-знаковите литературни произведения на миналия век. Класическият роман на Джейн Остин, „Менсфийлд парк“, също вече е в аудиоформат, прочетен от Каталин Старейшинска. Ползвателите на приложението вече могат да слушат и „Магът“ на Джон Фаулз, класиран сред стоте най-добри произведения на английската литература на 20 век. Подобно на автора, героят на историята - Никълъс - заминава за гръцки остров, за да преподава английски в училище, но се озовава в странно обкръжение и става участник в мистични преживявания на границата между сън и реалност.

С над 500 000 заглавия, 9000 от които на български език, в последните няколко години Storytel успя да промени изцяло начина, по който прекарваме свободното си време. Oнези “изгубени” часове, прекарани в пътуване, чакане или домакинска работа, лесно се превръщат в лично време, което ни зарежда с вдъхновение и мотивация. През януари можете да се възползвате и от специалната зимна оферта на Storytel - 50% отстъпка от месечен абонамент за цели 12 месеца. Само между 12 януари и 22 февруари 2026 г. всеки нов потребител ще получи достъп до цялото съдържание на Storytel от половин милион аудиокниги, електронни книги и подкасти, при това на половин цена за цяла година.

Storytel Ви желае вдъхновена 2026-а година!

