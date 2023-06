Тя е толкова малка, че трябва да я гледате през микроскоп. В нея трудно ще се побере едно-единствено кристалче сол, но е достатъчно миниатюрна, за да мине през ухото на игла.

Малката чантичка е копие на популярния модел на Louis Vuitton – On The Go Tote, като размерите й са сведени до 657 x 222 x 700 микрометра.

"Представете си да я изпуснете по погрешка", пише потребител в социалните мрежи. "Бих я изгубила на мига."

При създаването й производителите от MSCHF са използвали стереолитографски процес, който обикновено се използва за изработване на малки механични биотехнологични структури.

Главният творчески директор на MSCHF Кевин Уизнър е разработил миниатюрната чанта, за да се подиграе с все по-дълбоко навлизащата тенденция в модата да се носят малки дамски чанти, които са непрактични и не побират нищо от нужните ни вещи при излизане навън.