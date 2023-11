Мемоарите на певицата Бритни Спиърс, наречени "Жената в мен", остават най-продаваната книга в САЩ и през втората седмица от излизането си на пазара, въпреки че темповете на продажби намаляват, предаде Асошиейтед прес.

От печатното издание са продадени над 132 000 екземпляра през миналата седмица, сочат данните на "Съркана" (Circana), която следи около 85% от продажбите на книги с твърди и меки корици.

Седмица преди това от "Жената в мен" бяха продадени над 400 000 печатни копия.

Снимка: Getty Images

Благодарение на популярността на аудиоизданието с участието на номинираната за "Оскар" актриса Мишел Уилямс, "Жената в мен" е продадена в милион копия, съобщиха миналата седмица от "Галъри букс".

Критиците хвалят Спиърс за завладяващия разказ на нейния неспокоен живот и кариера, а в. "Ню Йорк таймс" отбелязва, че "е почти невъзможно да се прочете книгата без съчувствие и истинско възмущение за Спиърс".

"В мемоарите си вложих сърцето и душата си и съм благодарна на феновете и читателите по целия свят за непоколебимата им подкрепа", заяви Бритни Спиърс при излизането на книгата на 24 октомври.

Снимка: Getty Images

Американската звезда беше позната като "Принцесата на поп музиката" през 90-те години. Въпреки противоречивото си поведение и психически проблеми, 41-годишната Спиърс имаше изключителен успех. Тя е част от шоубизнеса повече от 25 години, припомня БТА.

Снимка: Getty Images

Бритни е от Кентуд, Луизиана. Започва да пее и танцува от съвсем ранна възраст. Първото й голямо участие е в шоуто "Клубът на Мики Маус", когато е на 12 години. Там тя се изявява редом с други бъдещи звезди - Кристина Агилера, Джъстин Тимбърлейк и Райън Гослинг. Подписва договор на 17-годишна възраст и следва поредица успешни албуми. Първият от тях е "Baby One More Time" през 1999 г. Следващият "Oops!... I Did It Again" има глобален успех и достига до номер 2 в британските чартове.

Снимка: Getty Images

През 2001 г., на 19-годишна възраст, Бритни участва на 28-ите Годишни американски музикални награди и на Супербоул заедно със звезди като "Аеросмит" и "Ен Синк". През ноември същата година тя издава третия си албум "Britney", който постига световен успех.

Бритни Спиърс променя стила си и става по-зряла. През 2003 г. излиза "In The Zone". През август същата година тя открива церемонията на видео музикалните награди на MTV. По време на шоуто е прочутата й целувка с Мадона.

Снимка: Getty Images

През ноември 2003 г. името на Бритни Спиърс става част от холивудската Алея на славата. Тогава тя е на 21 г. – най-младата звезда, удостоена с подобна чест.

През 2004 г. певицата обявява, че планира да си вземе почивка и да създаде семейство. Независимо от личните й проблеми, тя се завръща в музиката през 2007 г. с петия си студиен албум "Blackout", който печели награда на MTV за албум на годината в Европа. Той обаче е първият, който не оглавява класацията на "Билборд" за албуми, стигайки до второ място.

Снимка: Getty Images

През декември 2008 г. Бритни издава албума "Circus", който става номер едно в класацията на "Билборд". Така Спиърс се превръща в най-младата певица с пет албума, дебютирали под номер едно. Постижението й влиза в Книгата на рекордите на Гинес.

През 2011 г. излиза седмият й албум - "Femme Fatale". През 2013 г. излиза "Britney Jean". Това е последният й музикален проект с компанията "Джайв" след повече от 15-гоидни съвместна работа.

Деветият й студиен албум излиза през август 2016 г. и носи името "Glory". През същата година Бритни се появява на шоуто на музикалните награди "Билборд" и се завръща на церемонията на видео музикалните награди на MTV.

През 2018 г. е турнето в Северна Америка и Европа "Тhe Piece Of Me". През 2019 г. певицата обявява, че ще направи пауза в кариерата си и отменя участието си в Лас Вегас. През 2022 г. работи заедно с Елтън Джон, записвайки "Hold Me Closer".

За цялата си кариера Бритни Спиърс е номинирана осем пъти за награда "Грами" и печели приза за най-добър денс хит през 2003 г. с "Toxic".