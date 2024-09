Според Rolling Stone Майли Сайръс е била подложена на съдебен процес, в който се твърди, че тя и съавторите ѝ Грегъри Хайн и Майкъл Полак са копирали части от сингъл на Бруно Марс, когато са писали световния ѝ хит Flowers, спечелил „Грами“. Според съдебния иск, подаден в понеделник в Лос Анджелис, Tempo Music Investments твърди, че Flowers включва неразрешено „използване“ на няколко елемента от баладата с пиано на Mars от 2013 г. When I Was Your Man.

Снимка: Getty Images

В иска като ответници, обвинени в разпространението на Flowers, са посочени също Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart и няколко други компании.

Марс, заедно със съавторите Ари Левин и Андрю Уайът, обаче не са посочени като ищци в иска.

Снимка: Getty Images

В иска допълнително се отбелязва, че Майкъл Полак „отказва да коментира“ приликата на Flowers с When I Was Your Man на Марс в интервю за Billboard през март 2023 г. В същата статия Billboard отбелязва, че Лоурънс веднъж е казал, че When I Was Your Man е вдъхновена отчасти от артистичността на Били Джоел.

Въпреки че в текста на песента на Марс се споменават цветя, всякакви прилики между двете не са очевидни при случайно слушане. В иска обаче се твърди: "Всеки фен на When I Was Your Man на Бруно Марс знае, че Flowers на Майли Сайръс не е постигнала целия този успех сама."

Снимка: Getty Images

Flowers дублира множество мелодични, хармонични и текстови елементи на When I Was Your Man, включително мелодичния дизайн и последователността на стиха, свързващата бас линия, някои тактове от припева, някои театрални музикални елементи, текстови елементи и специфични акордови прогресии.

В иска се иска обезщетение „в размер, който ще бъде определен по време на съдебния процес“, или максимум 150 000 долара за всяко нарушение, което може да се окаже много голяма сума, като се имат предвид рекордните стриймове на Flowers.

По-рано тази година Майли Сайръс взе и първите си награди Грами за песента, която спечели запис на годината и най-добро соло изпълнение.

Как точно ще се развият събитията около усешната песен на американската певица предстои да разберем.