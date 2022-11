Предприемачът Илон Мъск коментира снимка на българския фотограф Владислав Терзийски.

Негов кадър на Белоградчишките скали бе споделен в Туитър от профила Aesthetica, а преди няколко часа новият собственик на социалната мрежа написа под поста „Pretty sure that was in Elden Ring“ („Бях сигурен, че това е в Elden Ring”).

"Когато Илън Мъск пише под твоя снимка. Не, не е шега" - похвали се Владислав Терзийски във Фейсбук.

Elden Ring е компютърна игра, чието описание звучи така:

В земите Lands Between, управлявани от кралица Марика Вечната, е разрушен известния и могъщ Елденски пръстен. Всички полубогове твърдят, че неговите парчета, известни като Великите руни, имат огромна сила, която ще предизвика свирепа война. Разрушение, което би означавало пагуба на Великата воля.

Сега Опетнените трябва да се върнат в земите, от които едно време бяха изгонени и отхвърлени от благодатта на златото. Вие сте мъртъв, но все пак живеете. Вашата милост отдавна е изгубена. Последвайте пътя към Lands Between и намерете могъщите парчета, за да се превърнете в Елденски лорд.

Споменаването на Elden Ring кара потребител да попита Илон Мъск коя игра играе тези дни. „Twitter” – отговаря предприемачът.

Купуването на Туитър от Илон Мъск предизвика много трусове както във фирмата, така и сред потребителите на мрежата. Либерално настроените хора напускат платформата. Една от причините за тяхното възмущение е, че Мъск възстанови профила на бившия американски президент Доналд Тръмп, деактивиран след щурма на Капитолия във Вашингтон, довел до жертви.