Дженифър Лопес заяви, че в света има много "негативизъм" на фона на спекулациите относно раздялата с актьора Бен Афлек и внезапната отмяна на лятното ѝ турне в САЩ.

54-годишната Лопес похвали феновете си, че продължават да я подкрепят, докато тя се опитва да запази надеждата си. Певицата и актриса заяви, че е "страхотна новина", че новоизлезлият ѝ филм "Атлас" е "отново номер едно в света тази седмица", пише Mirror.

Изявлението на звездата дойде, след като тя отмени лятното си турне This Is Me Live в САЩ, броени седмици преди началото му да бъде дадено.