Кой иска да спечели билет за концерта на Азис на 13 февруари? Защото bTV дава шанс на всички фенове на Краля на попфолка да се включат в онлайн игра на сайта igra.btv.bg!

Играта представлява кратък и забавен въпрос с три варианта за отговор, на който потребителите трябва да отговорят правилно, за да участват в надпреварата за ценните билети.

Отговорете правилно на въпроса „Какво е пълното име на концерта на Азис?“, регистрирайте се и влезте в приключението за един от 20 двойни билета!

Но това не е всичко - един от отговорилите правилно ще има шанса да спечели двоен пропуск за бекстейдж зоната на концерта!

Участието в играта е безплатна и достъпно за всеки – достатъчно е просто да посетите сайта igra.btv.bg, да отговорите на въпроса и да се регистрирате. Затова не губете време – остават броени дни до един от топ концертите на годината у нас!

bTV Media Group е официален медиен партньор на концерта "Azis: Just love by Alphawin".

