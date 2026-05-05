Французойката Жизел Пелико е живо доказателство, че дори в най-тъмните моменти човек може да намери надежда и смисъл. След разтърсващата си житейска история свързана с периодични изнасилвания, Пелико успява да намери любовта отново и да позволи на сърцето си да повярва, че и светлото в живота е възможно. Че след най-мрачните моменти идват най-красивите неща.

Почти шест години след като научава, че съпругът ѝ, с когото е била женена близо 50 години, я е упоявал нощем в продължение на повече от десетилетие и е канил над 50 мъже в дома им, за да извършват сексуално насилие над нея - като всички извършители вече са признати за виновни, 73-годишната Жизел Пелико заявява, че вярата ѝ в надеждата, човешката храброст и устойчивост е още по-силна.

Коварен житейски урок превръща болката в любов

По време на официално събитие, организирано от 92NY са прочетени откъси от новите ѝ мемоари „Hymn to Life: Shame Has to Change Sides“, Пелико споделя, че животът неизбежно поставя предизвикателства, но хората притежават вътрешни ресурси да ги преодоляват.

„Животът ще ни изправя пред много изпитания и ще ни подлага на тестове“, казва тя. „Но тези ресурси са вътре в нас. Във всеки един от нас е заложена способността да се справяме и да ги преодоляваме.“

Тя допълва, че самото ѝ присъствие и възможността да говори публично за преживяното е доказателство за това. След продължил четири месеца открит процес, който я превръща в истинска подкрепа за много жертви на сексуално насилие, които преминават през същата болка, Жизел открито споделя и нещо изключително вълнуващо - среща и започване на романтична връзка с нов партньор на 73 години, което тя определя като „истински дар от живота“. „Продължавам живота си напред и го изграждам всеки ден!“, казва тя. „А ако мога да предам едно послание, то е, че надеждата съществува. Трябва да вярваме в нея, да работим за нея и да намираме път към нея", убедена е Пелико.

Снимка: Reuters

Надеждата побеждава страха

Освен надеждата, французойката подчертава и колко важно за нея е било това, че е усещала огромна подкрепа от общността по време на съдебния процес през 2024 г. Тя разказва за десетките жени, които са я подкрепяли пред съда и в залите за наблюдение, изпращайки ѝ писма и присъствайки ежедневно. Там до нея, за да не изгуби вярата, че все пак доброто наистина побеждава. И не само във филмите. "Те ми даваха сила!" - признава Пелико.

Трудна и болезнена история - съдбата на Жизел Пелико определено е повод за сълзи в очите на много хора, но и пример за огромна човешка сила. За воля и дълбока трансформация, която има способността тотално да промени динамиката на живота. И когато вярата не си отива, да ни срещне с истинската любов като най-голямата награда.