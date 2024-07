Рапърът 50 Cent отдаде почит към Доналд Тръмп след опита за убийство. 50 Cent издигна снимка на Тръмп на корицата на емблематичния си албум Get Rich or Die Tryin' по време на концерта си в Бостън, съобщи “Мирър”.

Демонстрацията на подкрепа дойде след опита за покушение срещу Тръмп. Бившият американски президент, който е на 78 години, оцеля след инцидент със стрелба на митинг в Пенсилвания, при който получи леко нараняване на ухото. Според доклада на екипа му в момента Тръмп се възстановява от опита за покупение.

50 Cent наложи образа на Тръмп върху обложката на известния си албум и я показа на видно място по време на изпълнението на песента си "Many Men" в Бостън.

Не спирайки само с концерта, рапърът се включи в платформата X, за да публикува променената обложка на албума: "Тръмп е прострелян, а сега аз съм на мода".

Освен това той сподели снимка на окървавения Тръмп на фона на американското знаме: "Познавам вибрациите. Сега всички сме в беда", написа той.

Тези изявления в социалните мрежи предизвикаха бурна реакция от страна на потребителите на X. Някои коментираха повишаването на "уличния авторитет" на Тръмп, докато други превърнаха заглавието на албума на 50 Cent в политическо пророчество: "Бъди преизбран или умри" (Get re-elected or die trying), пише още БГНЕС.

В изявление след нападението срещу Тръмп се казва: "Искам да благодаря на Тайните служби на САЩ и на всички органи на реда за бързата им реакция при стрелбата, която току-що се случи в Бътлър, Пенсилвания. Най-важното е, че искам да изкажа съболезнованията си на семейството на убития на митинга човек, както и на семейството на друг човек, който беше тежко ранен. Невероятно е, че такъв акт може да се случи в нашата страна. Към момента не се знае нищо за стрелеца, който вече е мъртъв. Бях прострелян с куршум, който прониза горната част на дясното ми ухо. Веднага разбрах, че нещо не е наред, тъй като чух свистящ звук, изстрели и веднага усетих как куршумът разкъсва кожата ми. Последва силно кървене, така че тогава разбрах какво се случва“.

„БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА!", заключва Тръмп.