„Един от лъвовете си отиде“ - с тези трогателни думи холивудската актриса Мерил Стрийп си спомни за своя колега от „Извън Африка“ Робърт Редфорд, който вчера почина на 89-годишна възраст.

В изявление, разпространено от нейният публицист и цитирано от АФП, тя допълни: „Почивай в мир, мой скъпи приятелю“. Стрийп и Редфорд работят по филма с режисьор Сидни Полък през 1985 г. Лентата печели множество награди, включително и за най-добър филм.

Джейн Фонда, която е споделяла киноекрана с Редфорд нееднократно, го описва като „прекрасен човек във всяко отношение“, пише Би Би Си. „Ударът беше тежък тази сутрин, когато прочетох, че Боб си е отишъл. Не мога да спра да плача“, казва тя, цитирана от АФП.

„Той означаваше много за мен и бе прекрасен човек във всяко отношение. Той се застъпваше за Америка, за който ние трябва да продължим да се борим“, допълва Фонда. Двамата имат дългогодишно приятелство, след като играят заедно в различни филми, включително в дебюта на големия екран на Редфорд през 1969 г., когато получава малка роля в Tall Story. Фонда е признавала и преди, че се е влюбвала всеки път в него, когато са работели заедно.

Бившият държавен секретар и кандидат за президент на САЩ Хилари Клинтън описва Робърт Редфорд като „истинска американска икона“.

В социалната мрежа X тя написа: „Винаги съм се възхищавала на Робърт Редфорд, не само заради легендарната му кариера като актьор и режисьор, но и за това, което последва. Той отстояваше прогресивни ценности като опазването на околната среда и достъпа до изкуството, като същевременно създаваше възможности за нови поколения от активисти и режисьори“.

Американският писател Стивън Кинг описва Редфорд като „част от един нов и вълнуващ Холивуд през 70-те и 80-те“.

„Трудно е да се повярва, че той беше на 89“, добавя Кинг.

„Имаше години, в които никой не беше по-добър от Робърт Редфорд“, каза американският президент Доналд Тръмп, след като научи за кончината на актьора, преди да се отправи на посещение във Великобритания.

„Имаше период, в който той беше най-популярният. Мислех, че е велик“, добави президентът, цитиран от Би Би Си.

