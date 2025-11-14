Гаджето на Джесика Алба - Дани Рамирес, публикува първата си снимка с актрисата пред своите близо половин милион последователи в Инстаграм профила си.

33-годишният Рамирес сподели поредица от кадри заедно с 44-годишна актриса на гала вечерта Baby2Baby 2025, която се проведе в Pacific Design Center в Западен Холивуд, Калифорния.

"Каква забележителна вечер за целия екип на @baby2baby и всички, които дариха. 19,5 млн. долара бяха събрани за минути!", пише Рамирес към кадрите в публикацията.

"Помагам на baby2baby да подкрепя децата в цяла Америка и продължавам жизненоважната си работа по предоставяне на основни продукти на нуждаещите се семейства“, допълва актьорът.

Рамирес сподели серия от снимки от благотворителната гала вечер, включително такива на себе си от червения килим, няколко селфита с магнетичната Джесика Алба и групови снимки от събитието.

Сред другите звезди, уловени от фоторепортерите на годишното събитие, бяха Деми Ловато, Серина Уилямс, Оливия Мън и много други.

Новата двойка получи куп поздравления в коментарите в Инстаграм на Рамирес, включително такива на Рейчъл Зеглър и Мод Апатоу. А самата Джесика Алба сподели емоджи на влюбен поглед в коментарите към снимките.

Припомняме, че след седмици на спекулации през лятото стана ясно, че 44-годишната актриса има романса си със своя колега Дани Рамирес, който тогава още беше на 32-годишната възраст.

Дотогава актрисата и звезда от филма “Капитан Америка: Нов свят“ не бяха обявявала официално, че е заедно, но една страстна целувка ги издаде, като бяха изловени от папараци да се прегръщат и целуват на паркинг в Лос Анджелис.

Облечени в небрежно, спортно облекло, с бейзболни шапки, Джесика Алба и Дани Рамирес не криеха близостта си. Два дни по-рано двамата актьори отново бяха заснети от папараци, докато се возят в автомобил, изглеждащи щастливи и усмихнати.

„Нещата са нови за двойката. Те си прекарват добре заедно“, каза тогава друг източник пред списание „Пийпъл“.

Вижте повече за Джеси Алба в следващото видео:

