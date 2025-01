През 2020 г. тя се разболява от COVID-19 и изпада в кома. Остава три седмици в болница в Лондон. После синът й Никълъс казва, че медиците са били сигурни, че майка му няма да оцелее. Но Фейтфул опровергава прогнозите и година по-късно завърши поредния си албум "She Walks in Beauty", компилация от поеми от романтизма, прочетени от нея, под музикален акомпанимент.

С невероятния си глас в хита си "As Tears Go By" през 1964 г. певицата превзема сърцата на хората по света. Фейтфул е била приятелка на Мик Джагър и когато връзката им приключва, тя се пристрастява към хероина и станава анорексичка. Прекарва две години като бездомница по улиците на лондонския квартал Сохо в началото на 70-те години, но след това успява да си стъпи на крака.

Английската певица Мариан Фейтфул е починала на 78-годишна възраст. Изпълнителката, която нашумя през 60-те години на миналия век с хита си "As Tears Go By", е починала в Лондон, поясни неин говорител. Тя е била заобиколена от близките си, когато смъртта й е настъпила.

Година преди това по време на парти с дрога в дома на Кийт Ричардс полицията отива там за проверка и попада на Фейтфул, увита в меча кожа, което й печели трайна скандална популярност. Години по-късно певицата казва, че не е участвала в дива оргия, както са пишели британските издания. Тя просто била в банята, когато полицията нахлула, и се загърнала в първото нещо, което открила - килимче от меча кожа.

Фейтфул помага за вдъхновяването на такива песни на "Ролин Стоунс", като лежерната „She Smiled Sweetly“ или чувствената „Let's Spend the Night Together“. Именно Фейтфул заема на Мик Джагър руския роман „Майстора и Маргарита“, който е в основата на „Sympathy for the Devil“. Времето на Фейтфул, прекарано с Джагър, съвпада и с една от най-уязвимите му любовни песни - „Wild Horses“.

Джагър нарече Фейтфул „прекрасен приятел, прекрасна певица и страхотна актриса“ и заяви, че е „много натъжен“ от новината за смъртта ѝ.

Снимка: Getty Images

Успоредно с концертите и студийните записи през втората половина на 60-те години на ХХ век Фейтфул се снима активно във филми, включително с Люк Годар.

А през 1968 г. във филма „Мотоциклетистката“, където певицата изпълнява главната роля, появявайки се на екрана в тесен черен кожен костюм върху голо тяло, неин партньор на снимачната площадка е Ален Делон.

По време на дългата си музикална кариера, продължаваща почти шест десетилетия, певицата работи в студиото с повечето звезди на световния шоубизнес, сред които Дейвид Бауи, Лу Рийд, Джарвис Кокър, Деймън Албърн, Емилу Харис, "Металика" и др.

Въпреки това сериозни здравословни проблеми - включително емфизем на белите дробове в резултат на десетилетия пушене, както и булимия и рак на гърдата - преследват изпълнителката през целия ѝ живот.

Фейтфул се е омъжвала и развеждала три пъти - за художника Джон Дънбар през 1965 г., за Бен Бриърли от пънк групата The Vibrators през 1979 г. и за актьора Джорджо Дела Терца през 1988 г.

