Британският музикант Лиъм Пейн, бивш член на момчешката група One Direction, почина в Аржентина на 31-годишна възраст, съобщи полицията в Буенос Айрес.

„Лиъм Джеймс Пейн, композитор и китарист, бивш член на групата One Direction, почина днес, след като падна от третия етаж на хотел в Палермо“, се казва в изявление на полицията.

Певецът е получил „много сериозни наранявания, несъвместими с живота, в резултат на падането“, заяви пред местната телевизия ръководителят на градската служба за спешна медицинска помощ SAME Алберто Кресченти. Той добави, че „не е имало възможност за реанимация“, предаде АФП.

Кресченти заяви, че служителите на спешна помощ са тръгнали към хотел „Каса Сур“ в столичния квартал „Палермо“, след като в 17:04 ч. местно време е подаден сигнал на телефон спешните служби. Те пристигнали седем минути по-късно и „констатирали смъртта на този мъж, за когото по-късно научихме, че е бил певец“.

Сензацията на групата One Direction се появи през 2010 г., когато тогавашните тийнейджъри Лиъм Пейн, Найл Хоран, Хари Стайлс, Луис Томлинсън и Зейн Малик се явиха в прочуто британско телевизионно състезание.

През 2016 г. групата обяви, че излиза в безсрочна почивка, но не се разделя. През същата година Пейн обяви, че работи по солов албум, следвайки стъпките на другите членове на групата.

Според списание „Билборд“ на 2 октомври той е присъствал на концерт на бившия си колега от групата Хоран в Буенос Айрес.

Отдаваме почит към живота и творчеството на Лиъм Пейн с 10 песни, с които ще го помним винаги!

Liam Payne, Rita Ora - For You (Fifty Shades Freed)

Liam Payne - Strip That Down ft. Quavo from Migos

Liam Payne - Teardrops

Liam Payne & J Balvin

Liam Payne, Cheat Codes - Live Forever

One Direction - What Makes You Beautiful

One Direction - Drag Me Down

One Direction - Night Changes

One Direction - Live While We're Young

One Direction - One Thing