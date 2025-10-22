Дионисис Саввопулос е считан за създател на рок музиката в южната ни съседка. Много негови колеги от музикалния бранш, както и премиерът Кирякос Мицотакис изразиха скръбта си от загубата. Причината за смъртта е инфаркт, според GreekReporter.

Дионисис Саввопулос започва да учи право в Солунския университет, но напуска, за да се посвети на музиката. Премества се в Атина, където започва да пее в малки клубове, изпълнявайки собствени песни.

Наричан е „гръцкият Боб Дилън“

Той комбинира гръцка народна музика, рок, фолк и джаз. Текстовете му често са поетични, иронични и социално ангажирани – говорят за любов, свобода, политика и философия.

По време на военната диктатура в Гърция (1967–1974) някои негови песни са забранени, тъй като съдържат скрита критика към режима. След това става символ на свободата и демокрацията. В по-късните години често участва в културни и обществени инициативи.

Личен живот

Саввопулос е женен за Аспасия Арапиду, известна като Аспа, често споменавана в песните и изпълненията му. Двойката има двама синове - Корнелиос (роден 1968 г.) и Романос (роден 1972 г.), както и двама внуци, Дионисис и Андреас.

Като признание за огромния му принос към културата и гръцката литература, катедрата по филология в Университета "Аристотел" в Солун му присъжда почетна докторска степен на 24 ноември 2017 г.

Известни албуми

"Το Περιβόλι του Τρελού" (Градината на лудия, 1969) – един от най-обичаните му албуми; включва философски и хумористични песни. "Μπάλλος" (Балос, 1971) – съчетава традиционна музика с модерни влияния. "Ρεζέρβα" (Резерва, 1979) – по-социален и политически албум. "Τραπεζάκια έξω" (Маси навън, 1983) – вдъхновен от следвоенната гръцка култура и свободата.

Най-известни песни

"Ζήτω το ελληνικό τραγούδι" („Да живее гръцката песен“)

"Η Ρεζέρβα" („Резервата“)

"Μπάλλος"

"Ας κρατήσουν οι χοροί" („Нека продължат танците“) – една от най-емблематичните му песни.

