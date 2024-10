Феновете на „Отчаяни съпруги“ обожават сериала, не само заради неговата естетика, интересни сюжетни обрати, но и заради любимите си герои. И въпреки че във всеки сезон сценаристите разкриват заплетени криминални линии, много зрители обичат да се връщат да гледат отново и отново за разкритията на семейния живот.

След завършването на сериала през 2012 г. много от актьорите претърпяват известни промени във външния си вид. И това е съвсем естествен процес. Как обаче изглеждат децата от „Отчаяни съпруги“ през 12 години по-късно.

АНДРЕА БОУЕН

Тя играе Джули Майер, дъщерята на Сюзън в сериала „Отчаяни съпруги“. Момичето е разумно още от тийнейджърските си години. След края на сериала тя продължава с актьорството, появявайки се в продукции като Scandal и Pretty Little Addict. Днес тя е активна в социалните мрежи, споделяйки моменти от личния и професионалния си живот.

ШОН ПАЙФРОМ

Син на Бри в сериала. Актьорът имаше една от най-драматичните сюжетни линии, свързана с неговата самостоятелност и чести конфликти с майка си. Той обаче продължава с актьорството и режисурата след приключването на сериала. Актьорът открито споделя за борба си със зависимостите след смъртта на актьора Филип Сиймор Хофман.

МАДИСЪН ДЕ ЛА ГАРЗА

Тя носи името Хуанита Солис и е дъщерята на Габриел. Тя е известна със своето остроумие и чувство за хумор. След шоуто продължава да участва в сериали като Bad Teacher. Хуанита е полусестра на певицата Деми Ловато и проявява интерес към писането на сценарий и режисурата.

Снимка: Getty Images

Ролите на Престън и Портър, се играят от различни двойки близнаци в „Отчаяни съпруги“. Брент и Шейн например се оттеглят от актьорството след приключването на сериала.

Снимка: Getty Images

ПЕНИ

Тя е най-малката дъщеря на Линет, която изиграна от Дарси Роуз Бърнс. Тя продължи да се развива като актриса и певица. Тя има роли в The Young and the Restless и е активна с музикални изяви в YouTube.

Снимка: Getty Images

„Отчаяни съпруги“ е популярна американска телевизионна драма, създадена от Марк Чери, която излъчва първия си епизод през 2004 година. Сериалът съчетава елементи на драма, комедия и мистерия, разказвайки историите на няколко жени домакини, които живеят на улица Уистерия Лейн. Действието в сериала се разиграва около сложните лични животи на всеки от героите, тайните и взаимоотношенията им, като разкрива скритите истини зад привидно перфектната действителност.

Някои от тези актьори са избрали различни пътища, по които да поемат след приключването на сериала, но други пък продължават да градят кариери в шоубизнеса.