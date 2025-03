Херцогинята на Съсекс, Меган Маркъл сподели с последователите си в социалните мрежи спокоен неделен момент у дома, демонстрирайки уют, приятелство и кулинарно вдъхновение.

В неделя, 23 март, 43-годишната Меган публикува поредица от сторита в Инстаграм, директно от кухнята си, където е в компанията на една от най-близките ѝ приятелки – Кели Маккий Зайфен. Двете създават модерна и здравословна интерпретация на класическия бананов сплит, превърнат в апетитна закуска. В първото видео Зайфен довършва ястието, като подрежда парченца банан и ги гарнира с мед и конфитюр от марката As Ever – лайфстайл брандът на самата Меган.

Под кадъра херцогинята с усмивка добавя: „Когато една от най-добрите ти приятелки преоткрива банановия сплит за закуска.“

Снимка: Инстаграм

Следващият клип показва Меган в небрежен и стилен неделен тоалет – бежов потник и бели ленени панталони – застанала до Зайфен, докато двете с наслада опитват приготвената закуска. „Толкова е вкусно!“, възкликва тя, добавяйки с настроение в надписа: „Честита неделя!“

Снимка: Инстаграм

Поредицата завършва с елегантен близък план на готовото ястие и отбелязване на бранда As Ever – още един дискретен, но ефективен начин за Меган да свърже личното със своите професионални начинания. Приятелството между Меган и Зайфен е добре известно и преминава отвъд личната подкрепа – двете често се включват в общи каузи с благотворителна насоченост. През октомври 2024 г. Меган придружи Кели Зайфен на благотворителна гала в полза на Детската болница в Лос Анджелис, където Зайфен е дългогодишен посланик. По-рано същата година Кели – съосновател на организацията Alliance of Moms, която помага на бременни и млади майки в приемната грижа – отправи трогателен поздрав към съпруга на Меган, принц Хари. В публикация в Инстаграм, тя изрази благодарността си за приятелството и вдъхновяващата отдаденост на двойката към социални каузи чрез тяхната фондация Аркуел.

„Хари и Меган, вие бяхте такава пътеводна светлина за нашето семейство – не само в приятелството, но и чрез невероятната работа, която вършите всеки ден“, написа тогава Зайфен. Поредицата от сторита не само показва топлината, която херцогинята носи в себе си, но и отразява ценностите, които тя и обкръжението ѝ споделят – близост, взаимна подкрепа и стремеж към позитивна промяна.

Снимка: Инстаграм

