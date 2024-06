Ед Шийрън е напълнял, след като е ял "пилешки крилца в продължение на година и половина".

33-годишната попзвезда разкри, че нездравословният му хранителен режим го е накарал да натрупа килограми, докато е бил на турне в САЩ.

По време на участието си в подкаста "Session 24" Ед обясни: "В Америка си мислех, че никакви въглехидрати означава никакъв хляб и никакви пържени картофи". Бях си казал: "Мога да ям пилешки крилца" и година и половина ядох само пилешки крилца. И качих четири килограма."

В крайна сметка Ед решава да отслабне и оттогава успява да поддържа здравословно тегло. "Склонен съм да качвам много килограми и това, което открих, че работи за мен, е просто да ходя редовно на фитнес и да се опитвам да намалявам порциите си“, признава музикантът.

Снимка: Getty Images

Наскоро Ед призна пред US Weekly, че се е почувствал неудобно, когато е бил помолен да си свали ризата за музикалния клип "Shape of You".

Попзвездата влезе в добра форма, докато снимаше клипа към сингъла си от 2017 г. – но не се е чувствал съвсем комфортно от идеята, пише БГНЕС.

"Начинът ми на живот се промени. Осъзнах, че трябва да започна да правя упражнения, не непременно за да бъда мускулест, а за да имам здраво сърце. Като се упражняваш и нямаш такъв див начин на живот, в крайна сметка ставаш здрав човек“, разказа музикантът.

Снимка: Getty Images

"Да си сваля ризата във видеото обаче не беше моя идея. Тя беше на режисьора и се случи в последния момент. Не ми беше много комфортно, но той го освети по такъв начин, че в крайна сметка изглеждаше доста готино", добави той.