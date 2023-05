Дуа Липа и френският режисьор Ромен Гаврас дебютираха на червения килим на филмовия фестивал в Кан.

Двамата бяха заснети, докато се прегръщат на представянето на филма „Кралят на Алжир", разказващ за гангстер, който трябва да се укрие, за да избегне 20-годишна присъда във Франция.

Липа е облечена в черна рокля без ръкави, с отворен гръб и висока цепка, от която елегантно се подава единият й крак. Визията й допълват сандали на висок ток с каишки и висящи обеци. Гаврас е с елегантен черен костюм и вратовръзка.

Снимка: Getty Images

Изпълнителката е забелязана за първи път с 41-годишния Гаврас след парти в Лондон през февруари, твърди Entertainment Tonight. Според други източници, двамата са били забелязани да се държат за ръце по време на Седмицата на модата в Париж. Гаврас е известен с това, че е режисирал видеото на Кание Уест No Church in the Wild и видеото на M.I.A. Bad Girls.

Снимка: Getty Images

Липа скоро ще представи сътрудничеството си с Донатела Версаче с модно ревю в Кан, Франция. 68-годишният легендарен италиански моден дизайнер разкри новината за съвместната им лятна колекция висша мода, по-рано този месец. Сътрудничеството ѝ с Versace не е изненадващо. Веднага след ревюто роклята ще може да бъде закупена в магазините и на официалния уебсайт на Versace.

През март Липа се появи на събитие на модната къща в Лос Анджелис, облечена в черна рокля, дълга до земята и с бюст, наподобяващ панделка, и изрязано деколте.

Липа направи дебюта си на подиума с Versace по време на ревюто им за сезон пролет/лято 2022 г. на Седмицата на модата в Милано през септември 2021 г. Тя беше и лице на кампанията на Versace за есен/зима 2021 г.