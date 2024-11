На 1 ноември 1962 г. е роден един от емблематичните изпълнители в рок музиката - Антъни Кийдис от алтернативната американска банда "Red Hot Chili Peppers", успяла да издаде 9 албума за 25 години въпреки всички нарко перипетии по пътя.

Антъни вече 57 години е (меко казано) особен случай в световната музика. Ражда се в мичиганско градче в семейството на актьора Джон Кийдис, като дядото му е с литовски, а баба му - с мохикански корени, които впоследствие го вдъхновяват за текстовете на редица песни. А кръстник на Антъни става Сони Бони, водещ на популярното ТВ предаване "Шоуто на Сони и Шер" от 70-те години на миналия век.

Баща му се развежда, когато Антъни е на 3, а на 11 години се мести да живее при него в Лос Анджелис. От автобиографичната книга "Scar Tissue" (2004) става ясно, че именно Джон Кийдис е човекът, оказал огромно влияние върху развитието му в тийнейджърските години, покрай когото открива хероина и други наркотици, а на 12 губи девствеността си с 18-годишната приятелка на баща си.

Антъни първоначално съжалява, че публикува книгата заради срама, болката, преодолените трудности и дискомфорт от откровенията, но впоследствие започва да вижда положителния ефект от нея:

"Хората я четяха в болници, затвори и училища, и имаше положителен ефект върху тях. Разбрах, че с книгата мога да покажа, че всеки може да е вървял надолу, но да се оттласне обратно нагоре и да има успешен, щастлив и интересен живот".

На 15 Антъни се запознава с Майкъл Балзари (Флий), Хилел Словак и Джак Айрънс, с които ще станат колеги в "Red Hot Chili Peppers". След гимназията се записва в Калифорнийския университет, но не завършва основно заради проблемите с наркозависимостта си.

Точно тогава получава предложение от тримата да създадат рок банда, която първоначално наричат "Tony Flow and the Miraculous Masters of Mayhem", но впоследствие преименуват на "Red Hot Chili Peppers". Следват безпаметни дни, изълнени с много музика и наркотици, но Айрънс напуска след като Словак умира от свръхдоза.

Оттогава "Red Hot Chili Peppers" има непостоянен състав, като Антъни и Флий остават в бандата от самото начало до края. Без изненади, първите текстове на Кийдис са предимно за секса, наркотиците, алкохола и партита в Лос Анджелис, преминават през любовта, приятелството, бунтарство и агресията, за да стигнат до теми като трудностите и жертвите в живота, загубата на приятели, социално-политически коментари и духовността.

Така през годините Антъни става автор на почти всички текстове на бандата "Red Hot Chili Peppers", която е въведени в Рокенрол залата на славата през 2012 г. Самият Кийдис обаче споделя, че не може да свири на нито един музикален инструмент в мемоарите си, които се превръщат в световен бестселър и намират 14-о място в класацията за книги на "Ню Йорк Таймс".

Междувременно, не пропускайте да гледате миналогодишния Хелоуин пърформанс на "Red Hot Chili Peppers" в училището, където учат децата на барабаниста Чад Смит.

