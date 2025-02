Да забогатееш в днешно време още в най-ранна възраст се оказва не е толкова трудна задача. Благодарение на социалните мрежи много хора започват успешна кариера още преди да навършат пълнолетие, превръщайки се в успешни инфлуенсъри.

Има и такива, които натрупват значително състояние, ставайки част от шоубизнеса. А някои пък просто се раждат с късмета да наследят богатството на своите родители.

Вижте по-долу кои са някои от най-богатите деца в света!

Снимка: Getty Images

Принцеса Шарлот

Дъщерята на английския принц Уилям и Кейт Мидълън Шарлот е натрупала впечатляваща нетна стойност от близо 5 млрд. долара. В това тя изпреварва дори по-големия си брат и престолонаследник принц Джордж - който притежава 3 млрд. Техният по-малък брат Луи засега значително изостава в "надпреварата" със скромните 125 млн. долара.

Сумата, която притежава Шарлот, я превръща и в най-богатото за момента дете в света. Освен че е наследник на кралска фамилия, това се дължи и на влиянието ѝ върху модата. Подобно на майка си Кейт, която е определяна като най-влиятелния кралски инфлуенсър, 9-годишната принцеса е отговорна за налагането на модните тенденции още от съвсем ранна възраст. Това носи милиони на британската икономика и увеличава нетната ѝ стойност, пише Newsweek.

Снимка: Getty Images

Принц Арчи

Първото дете на принц Хари и Меган Маркъл се ражда, докато те все още са действащи членове на кралското семейство. Затова той ще получи полагащите му се по наследство 40 млн. долара. Дали това обаче ще се случи с по-малката му сестра Лилибет не е ясно, тъй като тя се ражда, след като родителите ѝ се оттеглят от кралските си задължения.

Принц Жак

Въпреки че е престолонаследник, 10-годишния принц Жак не може да се мери по богатството с британските кралски наследници. Като син на принца на Монако Албер II той ще наследи 1 млрд. долара.

Валентина Палома Пино

Тя е дъщеря на актрисата Салма Хаек и бизнесмена милиардер Франсоа-Анри Пино. Ето защо бъдещето ѝ е напълно обезпечено - като притежател на близо 18 млн. долара.

Снимка: Getty Images

Сури Круз

Том Круз и Кейти Холмс са едни от големите холиудски звезди, участвали в големи касови филмови продукции. Предвид общото им състояние, Сури ще наследи сумата от около 800 млн. долара.

Максима и Аугуст Зукърбърг

Децата на основателя на Фейсбук - Максима и Аугуст, със сигурност ще получат значително наследство. Но може би не толкова, колкото всички очакват като за деца на един от най-богатите хора в света. Защото Зукърбърг и съпругата му Присила Чан са обещали да дарят голяма част от огромното си състояние през следващите десетилетия. И въпреки това вероятно ще остане повече от достатъчно за децата им. Към края на 2024 г. нетното състояние на Макс се оценява на 175,5 млрд. долара.

Кланът Кардашиян



Благодарение на риалити предаването "Keeping Up with the Kardashians", излъчвано от 2007 до 2021 г., сестрите Ким, Клои, Кортни, Кендал и Кайли се превръщат в мултимилионери. Което автоматично прави такива и техните деца.

Четирите деца на Ким Кардашиян и Кание Уест са наследници на огромно богатство. Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм вече разполагат с попечителски фонд, чиято стойност се оценява на около 62 млн. долара. Сторми Уебстър, първото дете на козметичния магнат Кайли и рапъра Травис Скот, ще получи наследство в размер на 726 млн. долара. Дъщерята на Клои и Тристан Томпсън - Тру вече има солиден попечителски фонд от 10 млн. долара, според Starsinsider.

Обри Андерсън-Емънс

17-годишната актриса е известна с ролята си на Лили в хитовия сериал "Модерно семейство". В него тя участва девет години - от 4 до 13-годишна възраст. Успоредно с това управлява, заедно с майка си, успешен канал в YouTube, наречен FoodMania Review. Нетното ѝ състояние се оценява на около 6 млн. долара.

Иън Армитидж

Още едно дете актьор, спечелило завидната сума от 6 млн. долара в съвсем невръстна възраст. Известен е с участието си в телевизионния сериал "Младият Шелдън", в който започва да играе през 2017 г., когато е на 9 години.

Маккена Грейс

Едва на четиригодишна възраст започва да се снима в различни продукции и предавания. Участва в сериалите "Младият Шелдън" и "Историята на прислужницата", както и във филми като "Ловци на духове" от 2021. Паричната сума, която притежава до момента близо 2 млн. долара.

